تنها امتیاز مثبتی که دیدار با کاستاریکا داشت/ پست یک بازیکن مشخص نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند در اردوی اخیر در کشور ترکیه مقابل تیم های نیجریه و کاستاریکا قرار گرفت که حاصل آن کسب یک شکست و یک پیروزی بوده است. شاگردان امیر قلعه‌نویی باید در گروه G مقابل تیم های نیوزیلند، بلژیک و مصر قرار گیرند.

مرتضی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد تیم ملی اظهار داشت: کاستاریکا تیم ضعیفی نشان داد و بسیار ضعیف بازی کرد. این برد پُرگل باعث شد تا بازیکنان از لحاظ روحی و روانی در شرایط خوبی قرار گیرند با توجه به ضعیف بودن کاستاریکا عملا شاگردان قلعه نویی محک جدی در این بازی نخوردند.

او ادامه داد: در بازی با کاستاریکا تیم ما از لحاظ میانگین سنی نسبت به دیدار با نیجریه جوانتر شده بود البته ما در خط دفاعی همچنان ضعف داریم. به عنوان مثال هنوز پست دقیق علی نعمتی مشخص نشده که باید در کجای خط دفاعی بازی کند. اروی ترکیه از این لحاظ که باعث شد تا بازیکنان در کنار هم‌باشند و بازی کنند فکر خوبی بود و باعث می شود تا هماهنگی بین بچه ها بیشتر شود.

کارشناس فوتبال افزود: میانگین سنی در تیم ملی بالا است و یکی از دلایل دعوت بازیکنی مانند امیرحسین محمودی به اردو پایین آوردن میانگین سنی بوده است. در خط دفاعی ما بازیکنان باکیفیت زیادی در ایران داریم اما همیشه نفرات تکراری به تیم ملی دعوت می شوند. به هر حال بازیکنی که در لیست نهایی برای جام جهانی قرار می گیرد باید تمام تمرکز روی بازی باشد و بازیکنان باید کاری کنند که دل مردم شاد شود.