محسن ربیع‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با دو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر نیجریه و کاستاریکا اظهار داشت: شرایط تیم در بازی نخست اصلاً عادی نبود و بازیکنان از نظر روحی وضعیت مناسبی نداشتند، چرا که تحت تأثیر اتفاقات تلخ اخیر و از دست دادن هموطنان خود بودند. از طرفی، بازیکنان شاغل در لیگ برتر نیز به دلیل دوری از تمرینات منظم، در بهترین فرم خود قرار نداشتند و همین مسائل باعث شد تیم ملی نمایش همیشگی را ارائه نکند و در نهایت با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شود.

وی با اشاره به تغییر شرایط تیم در بازی دوم گفت: مقابل کاستاریکا اوضاع کاملاً متفاوت بود و ملی‌پوشان توانستند کیفیت واقعی خود را نشان دهند. تمرینات انجام‌شده در ترکیه به تیم کمک کرد تا به هماهنگی و آمادگی بهتری برسد و همین موضوع در زمین مسابقه کاملاً مشهود بود. حاصل این روند، ارائه یک بازی برتر و کسب پیروزی پرگل ۵ بر صفر بود که رضایت هواداران را به دنبال داشت. امیدوارم این روند در جام جهانی هم ادامه پیدا کند و تیم ملی با نمایش‌های قابل قبول، نتایج آبرومندانه‌ای بگیرد و بازیکنان با افتخار سرود ملی را در خاک آمریکا اجرا کنند.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره حضور جیانی اینفانتینو در اردوی تیم ملی و حواشی مربوط به جام جهانی ۲۰۲۶ نیز عنوان کرد: به نظر می‌رسد این اتفاقات بیش از آنکه جنبه فوتبالی داشته باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد. پس از مطرح شدن برخی نگرانی‌ها درباره برگزاری مسابقات در آمریکا، شاهد مواضعی بودیم که این مسائل را نادیده گرفت. این در حالی است که در قبال برخی اتفاقات تلخ اخیر، واکنش محسوسی از سوی فیفا دیده نشد.

وی همچنین به برخی تناقض‌ها در تصمیمات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که در موارد مشابه، محدودیت‌هایی برای برخی کشورها اعمال شده، اما درباره آمریکا چنین تصمیمی اتخاذ نشده است و این موضوع ابهاماتی را درباره نقش مسائل غیرفوتبالی در تصمیمات فیفا ایجاد می‌کند.

ربیع‌خواه در ادامه با انتقاد از حملات صورت‌گرفته در جریان درگیری‌ها گفت: این حملات خسارات جبران‌ناپذیری به بخش‌های مختلف وارد کرد و حتی برخی اماکن ورزشی نیز آسیب دیدند. در عین حال، ادعاهایی درباره استفاده نظامی از فضاهای ورزشی مطرح شد که واقعیت نداشت. مردم ایران نسبت به این فضاسازی‌ها آگاه هستند و تحت تأثیر چنین ادعاهایی قرار نمی‌گیرند.