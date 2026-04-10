رئیس جمهور در پیامی شهادت سیدکمال خرازی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت شهادت سید کمال خرازی با تجلیل از سالها خدمات این دیپلمات فرهیخته با روحیه مسئولیت پذیری، تدبیر و دلسوزی برای کشور در مسئولیتهای خطیر تصریح کرد : ایشان از چهرههای برجسته، متعهد و اثرگذار عرصه دیپلماسی کشور بود که سالهای متمادی از عمر شریف خود را در مسئولیتهای خطیری همچون وزیر امور خارجه و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، با اخلاص، درایت و پایبندی عمیق به آرمانهای انقلاب اسلامی و در مسیر دفاع از منافع ملی و تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی سپری کرد.
متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است :
بسم ربّ الشهداء و الصدیقین
شهادت مظلومانه دکتر سید کمال خرازی را که پس از تحمل جراحات ناشی از حمله تروریستی و ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونی به منزل مسکونیاش، به کاروان شهیدان پیوست، به ملت سرافراز ایران، جامعه دیپلماسی کشور و خانواده و بازماندگان مکرم ایشان تسلیت عرض میکنم.
ایشان از چهرههای برجسته، متعهد و اثرگذار عرصه دیپلماسی کشور بود که سالهای متمادی از عمر شریف خود را در مسئولیتهای خطیری همچون وزیر امور خارجه و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، با اخلاص، درایت و پایبندی عمیق به آرمانهای انقلاب اسلامی و در مسیر دفاع از منافع ملی و تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی سپری کرد.
این دیپلمات فرهیخته در سالهای پس از آن نیز با همان روحیه مسئولیتپذیری، تدبیر و دلسوزی برای کشور، در جایگاههای مهمی همچون عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست شورای راهبردی نقش مهمی ایفا کردند.
اینجانب با ادای احترام به روح بلند این شهید والامقام و همسر فداکار و همراه ایشان که در این اقدام جنایتکارانه به شهادت رسیدند، از درگاه خداوند متعال برای این شهیدان عزیز علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگانشان صبر و سلامتی مسئلت دارم
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
