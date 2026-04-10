۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

رئیس جمهور در پیامی شهادت سیدکمال خرازی را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی شهادت سید کمال خرازی که پس از تحمل جراحات ناشی از حمله تروریستی آمریکایی و صهیونی به منزل مسکونی‌اش به کاروان شهدا پیوست تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت شهادت سید کمال خرازی با تجلیل از سالها خدمات این دیپلمات فرهیخته با روحیه مسئولیت پذیری، تدبیر و دلسوزی برای کشور در مسئولیت‌های خطیر تصریح کرد : ایشان از چهره‌های برجسته، متعهد و اثرگذار عرصه دیپلماسی کشور بود که سال‌های متمادی از عمر شریف خود را در مسئولیت‌های خطیری همچون وزیر امور خارجه و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، با اخلاص، درایت و پایبندی عمیق به آرمان‌های انقلاب اسلامی و در مسیر دفاع از منافع ملی و تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی سپری کرد.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است :

بسم ربّ الشهداء و الصدیقین

شهادت مظلومانه دکتر سید کمال خرازی را که پس از تحمل جراحات ناشی از حمله تروریستی و ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونی به منزل مسکونی‌اش، به کاروان شهیدان پیوست، به ملت سرافراز ایران، جامعه دیپلماسی کشور و خانواده و بازماندگان مکرم ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

ایشان از چهره‌های برجسته، متعهد و اثرگذار عرصه دیپلماسی کشور بود که سال‌های متمادی از عمر شریف خود را در مسئولیت‌های خطیری همچون وزیر امور خارجه و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، با اخلاص، درایت و پایبندی عمیق به آرمان‌های انقلاب اسلامی و در مسیر دفاع از منافع ملی و تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی سپری کرد.

این دیپلمات فرهیخته در سال‌های پس از آن نیز با همان روحیه مسئولیت‌پذیری، تدبیر و دلسوزی برای کشور، در جایگاه‌های مهمی همچون عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست شورای راهبردی نقش مهمی ایفا کردند.

اینجانب با ادای احترام به روح بلند این شهید والامقام و همسر فداکار و همراه ایشان که در این اقدام جنایتکارانه به شهادت رسیدند، از درگاه خداوند متعال برای این شهیدان عزیز علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگانشان صبر و سلامتی مسئلت دارم

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

محسن صمیمی

    • Ft IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      روحش شاد مزد زحماتش را گرفت

