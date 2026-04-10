برپایی اردوی تیم ملی تکواندوی بانوان در رشت؛ انتخابی نهایی هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مهروز ساعی پیش از ظهر جمعه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: اردوی تمرینی و آمادگی جسمانی تیم ملی تکواندوی بانوان ایران برای حضور در مسابقات آسیایی ناگویا، این روزها در شهر رشت در حال برگزاری است.

وی با تشریح آخرین وضعیت این اردو اظهار کرد: از حدود سه هفته پیش، اردوی آماده‌سازی تیم در استان گیلان آغاز شده و در این مدت یک مرحله انتخابی نیز برگزار کرده‌ایم که خوشبختانه خروجی آن، رسیدن تیم به حد قابل قبولی از آمادگی بوده است.

ساعی افزود: مرحله نهایی انتخابی برای حضور در مسابقات آسیایی و اقیانوسیه هفته آینده برگزار می‌شود و در پایان این مرحله، ترکیب اصلی تیم شامل هشت نفر مشخص خواهد شد. پس از آن نیز تمرینات نهایی تیم به مدت حدود یک هفته دیگر در همین استان ادامه پیدا می‌کند.

دلایل انتخاب گیلان برای میزبانی اردو

سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان با اشاره به دلایل انتخاب گیلان به عنوان میزبان اردو بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ملاحظات، تأمین امنیت و آرامش ورزشکاران در شرایط فعلی بود که به همین دلیل، استان‌های شمالی از جمله گیلان و مازندران در دستور کار فدراسیون قرار گرفتند.

به گفته ساعی، شرایط آب و هوایی مناسب، امکانات اقامتی مطلوب و در اختیار بودن سالن‌های تمرینی استاندارد، باعث شد گیلان به گزینه‌ای ایده‌آل برای برگزاری اردو تبدیل شود. این تجربه نشان می‌دهد در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها، می‌توان از ظرفیت سایر استان‌ها نیز برای میزبانی اردوهای ملی بهره برد.

وی با اشاره به چالش‌های ابتدایی اردو بیان کرد: حضور همزمان حدود ۳۰ ورزشکار در سطح ملی، طبیعتاً مدیریت پیچیده‌ای را می‌طلبد. در روزهای نخست، برخی مشکلات در حوزه تردد و فاصله محل اسکان تا سالن تمرین وجود داشت که با همکاری مسئولان استانی به تدریج برطرف شد.

استعدادیابی ۴ ساله؛ حضور در لیگ‌های معتبر و اردوهای ملی

سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان ایران با اشاره به روند استعدادیابی در فدراسیون تکواندو اضافه کرد: طی چهار سال اخیر، فعالیت‌های مستمری در این حوزه انجام شده و موفق به شناسایی استعدادهای قابل توجهی شده‌ایم که برخی از آن‌ها اکنون در لیگ‌های معتبر حضور دارند و حتی به اردوهای تیم ملی راه یافته‌اند.

به گفته ساعی، تداوم این روند می‌تواند دست کادر فنی را برای انتخاب بهترین‌ها بازتر کند و به تقویت پشتوانه تیم ملی در سال‌های آینده منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بانوان ورزشکار کشور افزود: دختران ایرانی در سال‌های اخیر ثابت کرده‌اند که می‌توانند در میادین بزرگ بین‌المللی بدرخشند و حتی به سکوهای المپیکی دست پیدا کنند. از همه علاقه‌مندان به تکواندو، به ویژه دختران، می‌خواهم با هدف‌گذاری بزرگ وارد این مسیر شوند؛ چراکه آینده روشنی در انتظار آن‌هاست و می‌توانند بارها افتخارآفرینی کنند.

بازدید معاون تقنینی رئیس‌جمهور از کمپ تیم ملی

گفتنی است، سید کاظم دلخوش معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، محمد انصاف‌دوست مشاور حقوقی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران به همراه محمدحسین انصاف‌دوست مشاور کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر رشت از کمپ تیم ملی تکواندو بانوان جمهوری اسلامی ایران در شهر رشت بازدید کردند.