به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی سیفی آملی، مسئول حوزه علمیه حضرت حجت(عج) تهران، معاون رئیس دیوان عالی کشور و استاد خارج فقه، در واکنش به تلاش های دونالد ترامپ برای ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان نظام، با انتشار پیامی بر وحدت فراگیر ملت و دولت حول محور ولایت فقیه تأکید کرد.

متن پیام آیت الله سیفی آملی به این شرح است:

در ایران عزیز، تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت و با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب اسلامی، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.