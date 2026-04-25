۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

آیت الله سیفی آملی: در ایران تندرو و میانه‌رو نداریم/ همه ایرانی هستیم

تهران- معاون رئیس دیوان عالی کشور گفت:در ایران عزیز، تندرو و میانه‌رو وجود ندارد، همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی سیفی آملی، مسئول حوزه علمیه حضرت حجت(عج) تهران، معاون رئیس دیوان عالی کشور و استاد خارج فقه، در واکنش به تلاش های دونالد ترامپ برای ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان نظام، با انتشار پیامی بر وحدت فراگیر ملت و دولت حول محور ولایت فقیه تأکید کرد.

متن پیام آیت الله سیفی آملی به این شرح است:

در ایران عزیز، تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت و با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب اسلامی، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.

