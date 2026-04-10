به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی پیش از ظهر آدینه در دیدار با اعضای جمعیت آبادگران شهرستان گرمسار در دتر خود بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه همکاری در مسیر پیشرفت منطقه تاکید کرد.
وی با اشاره به شرایط کشور در حوزههای مختلف، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف با چالشهای اقتصادی، بینالمللی و امنیتی مواجه بوده، اما آنچه موجب عبور از این شرایط شده، ایستادگی مردم و تدبیر مسوولان است.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اقتدار دفاعی کشور حاصل سالها برنامهریزی و تلاش است و این توانمندی نقش مهمی در حفظ امنیت و ثبات دارد، در عین حال مسیر تعامل و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی برای تامین منافع ملی دنبال میشود.
عربی با تاکید بر پرهیز از نگاههای سیاسی در فعالیتهای مردمی، گفت: جمعیت آبادگران باید با تمرکز بر کار تخصصی و استفاده از ظرفیت نخبگان، در حوزههای مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقشآفرینی کند.
وی پیشنهاد داد اعضا با تشکیل گروههای تخصصی، به جمعبندی نظرات و ارایه راهکارهای عملی برای حل مسائل منطقه بپردازند تا خروجی فعالیتها اثربخشتر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات و برنامههای در دست اجرا در منطقه اشاره کرد و گفت: طرحهای مهمی در حوزه بهداشت و درمان، آب شرب، کشاورزی و توسعه راههای روستایی در حال پیگیری است و با تامین اعتبارات لازم، روند اجرای آنها ادامه دارد.
