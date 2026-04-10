۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

سمن‌ها اولویت‌های گرمسار را مطالبه‌گری کنند؛ درمان و آب در اولویت باشد

گرمسار- نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس بهداشت و درمان، آب، کشاورزی و توسعه راه‌ها را اولویت‌های سال ۱۴۰۵ حوزه انتخابیه خود اعلام کرد و از سمن‌ها خواست در این حوزه مطالبه‌گری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی پیش از ظهر آدینه در دیدار با اعضای جمعیت آبادگران شهرستان گرمسار در دتر خود بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه همکاری در مسیر پیشرفت منطقه تاکید کرد.

وی با اشاره به شرایط کشور در حوزه‌های مختلف، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف با چالش‌های اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی مواجه بوده، اما آنچه موجب عبور از این شرایط شده، ایستادگی مردم و تدبیر مسوولان است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اقتدار دفاعی کشور حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی و تلاش است و این توانمندی نقش مهمی در حفظ امنیت و ثبات دارد، در عین حال مسیر تعامل و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای تامین منافع ملی دنبال می‌شود.

عربی با تاکید بر پرهیز از نگاه‌های سیاسی در فعالیت‌های مردمی، گفت: جمعیت آبادگران باید با تمرکز بر کار تخصصی و استفاده از ظرفیت نخبگان، در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

وی پیشنهاد داد اعضا با تشکیل گروه‌های تخصصی، به جمع‌بندی نظرات و ارایه راهکارهای عملی برای حل مسائل منطقه بپردازند تا خروجی فعالیت‌ها اثربخش‌تر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات و برنامه‌های در دست اجرا در منطقه اشاره کرد و گفت: طرح‌های مهمی در حوزه بهداشت و درمان، آب شرب، کشاورزی و توسعه راه‌های روستایی در حال پیگیری است و با تامین اعتبارات لازم، روند اجرای آن‌ها ادامه دارد.

