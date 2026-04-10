به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداحمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه امروز اصفهان، با اشاره به پیام‌های راهبردی و «وحی‌گونه» رهبر معظم انقلاب در آستانه چهلمین روز شهادت ایشان، اظهار کرد: پیام پرصلابت رهبری، مسیر حرکت ملت را در دوران حساس کنونی روشن کرد. ایشان با درایتی بی‌نظیر فرمودند که در دوره «سکوت صحنه نبرد»، وظیفه مردم برای حضور در میادین و خیابان‌ها به مراتب سنگین‌تر از گذشته است.

تنگه هرمز؛ گلوگاهی که با مدیریت جدید بسته می‌ماند

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به بازتاب جهانی اقتدار ایران در کنترل آبراه‌های استراتژیک، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با صراحت اعلام کردند که با مدیریت جدید، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. دشمنان که پیش از این گمان می‌کردند سخنان ما تنها تهدید لفظی است، امروز با مشاهده صلابت ایران در صحنه عمل، به بن‌بست رسیده‌اند.

وی به اعترافات اخیر رئیس‌جمهور سابق آمریکا اشاره کرد و افزود: حتی ترامپ نیز در نهایت به ناتوانی ارتش ایالات متحده اقرار کرد و از اروپایی‌ها خواست خودشان برای بازگشایی تنگه اقدام کنند؛ این یعنی قدرتی که ادعای برتری جهانی داشت، امروز در برابر «عصای موسای انقلاب» زانو زده است.

معجزه حضور از حماسه جنوب اصفهان تا ارتش ۱۷ میلیونی

حجت الاسلام محمودی با «معجزه» خواندن استقامت ۴۰ شبانه‌روزی مردم در شرایط سخت جوی، خاطرنشان کرد: حضور بی‌وقفه دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها در میادین، مصداق بارز مبعوث شدن دوباره ملت توسط امام شهید است. پیروزی مردم ایران در برابر قوی‌ترین ارتش‌های دنیا و وقایع اخیر در جنوب اصفهان، جز با اراده الهی ممکن نبود.

وی با اشاره به آمار خیره‌کننده جان‌برکفان انقلاب گفت: کجای تاریخ سراغ دارید که ۱۷ میلیون نفر به صورت رسمی اعلام «جان‌فدایی» کنند؟ این صلابت نه تنها در ایران، بلکه در حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی عراق به عنوان یاران واقعی مکتب امام صادق (ع) متجلی شده است.

تقابل تمدنی؛ از وحشی‌گری قرون وسطایی اروپا تا پیشتازی علم اسلامی

خطیب جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به ریشه‌های تاریخی تقابل حق و باطل پرداخت و با اشاره به دوران جنگ‌های صلیبی یادآور شد: اروپایی‌ها علم و تمدن خود را مدیون تعامل با مسلمانان هستند. زمانی که مسلمانان نخستین جراحی‌های پیشرفته را انجام می‌دادند و ساعت می‌ساختند، غربی‌ها صدای زنگ ساعت را به «جن‌زدگی» تعبیر می‌کردند.

وی افزود: امروز نیز همان تقابل ادامه دارد؛ در حالی که رزمندگان ما دست به ماشه هستند، مردم دست به پرچم در خیابان‌ها ایستاده‌اند تا ثابت کنند نبرد اسلام با ظالمان تا قیام قیامت تعطیل‌بردار نیست.

حجت‌الاسلام محمودی با تسلیت چهلمین روز شهادت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و شهدای حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، از ۴۰ روز سوگواری حماسی ملت ایران تقدیر کرد و گفت: شما با درآمیختن اشک و فریاد انقلابی، دشمن را به زانو درآوردید. شخصیت آن مرد فولادین فراتر از کلام است و امروز شیعیان ایران و منطقه، یاران واقعی امام صادق (ع) هستند که برخلاف یاران بی‌وفای تاریخ، در کنار امام خود ایستاده‌اند.