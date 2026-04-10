۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

دفاع از آرمان‌ امت اسلامی و جبهه مقاومت از خدمات ماندگار شهیدخرازی است

قم- نماینده فرهنگی مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهدا(ع) در جمهوری اسلامی ایران،در پیامی شهادت سید کمال خرازی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام نماینده فرهنگی مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهدا در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ» (آل‌عمران: ۱۶۹)
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی)، دولت محترم، ملت شریف و سرافراز جمهوری اسلامی ایران، خانواده معظم شهید خرازی

با نهایت تأسف و تأثر، خبر شهادت خدمتگزار صادق انقلاب اسلامی، جناب آقای دکتر سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، موجب اندوه و تألم عمیق گردید.

آن شهید از چهره‌های برجسته و اثرگذار در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود که سال‌های متمادی با حضوری ارزشمند در وزارت امور خارجه و تصدی مسئولیت‌های مهم دیپلماتیک، در تثبیت جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و دفاع از منافع و آرمان‌های ملت بزرگ ایران نقشی مؤثر و ماندگار ایفا نمود. نگاه راهبردی، تدبیر سیاسی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ایشان در تبیین گفتمان عزت، استقلال و حمایت از آرمان‌های امت اسلامی و جبهه مقاومت، بخشی از خدمات ماندگار آن شهید گرانقدر به شمار می‌رود.

این شخصیت وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، پس از عمری مجاهدت در مسیر اعتلای کشور و خدمت به امت اسلامی، سرانجام به دست شقی‌ترین افراد روی زمین، همچون جدّ بزرگوارشان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به قافله نورانی شهیدان و یاران شهید خود پیوست.

اینجانب به نمایندگی از مجموعه مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهدا (علیه‌السلام)، این ضایعه را به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده معزز آن شهید والامقام، مسئولان و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سعید علو درجات و حشر با اجداد طاهرین و شهدای اسلام، و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

بی‌تردید راه پرافتخار این مجاهد صادق در مسیر عزت، استقلال و تقویت جبهه مقاومت با اراده استوار فرزندان امت اسلامی استمرار خواهد یافت.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
حسن العبادی
نماینده فرهنگی مقاومت اسلامی
کتائب سیدالشهداء در جمهوری اسلامی ایران

