دفاع از آرمان‌ امت اسلامی و جبهه مقاومت از خدمات ماندگار شهیدخرازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام نماینده فرهنگی مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهدا در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ» (آل‌عمران: ۱۶۹)

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی)، دولت محترم، ملت شریف و سرافراز جمهوری اسلامی ایران، خانواده معظم شهید خرازی



با نهایت تأسف و تأثر، خبر شهادت خدمتگزار صادق انقلاب اسلامی، جناب آقای دکتر سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، موجب اندوه و تألم عمیق گردید.



آن شهید از چهره‌های برجسته و اثرگذار در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود که سال‌های متمادی با حضوری ارزشمند در وزارت امور خارجه و تصدی مسئولیت‌های مهم دیپلماتیک، در تثبیت جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و دفاع از منافع و آرمان‌های ملت بزرگ ایران نقشی مؤثر و ماندگار ایفا نمود. نگاه راهبردی، تدبیر سیاسی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ایشان در تبیین گفتمان عزت، استقلال و حمایت از آرمان‌های امت اسلامی و جبهه مقاومت، بخشی از خدمات ماندگار آن شهید گرانقدر به شمار می‌رود.



این شخصیت وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، پس از عمری مجاهدت در مسیر اعتلای کشور و خدمت به امت اسلامی، سرانجام به دست شقی‌ترین افراد روی زمین، همچون جدّ بزرگوارشان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به قافله نورانی شهیدان و یاران شهید خود پیوست.



اینجانب به نمایندگی از مجموعه مقاومت اسلامی کتائب سیدالشهدا (علیه‌السلام)، این ضایعه را به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده معزز آن شهید والامقام، مسئولان و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سعید علو درجات و حشر با اجداد طاهرین و شهدای اسلام، و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.



بی‌تردید راه پرافتخار این مجاهد صادق در مسیر عزت، استقلال و تقویت جبهه مقاومت با اراده استوار فرزندان امت اسلامی استمرار خواهد یافت.



والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

حسن العبادی

نماینده فرهنگی مقاومت اسلامی

کتائب سیدالشهداء در جمهوری اسلامی ایران