آغاز رسمی پویش «همه برای ایران» با شعار «پایان با ماست»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کلانتری، مدیرعامل مجمع فعالین نوشت‌افزار ایرانی‌اسلامی «ایران‌نوشت»، با اشاره به حضور شخصیت‌های محبوب انیمیشن‌های ایرانی در این پویش گفت: در «همه برای ایران» تلاش کرده‌ایم از ظرفیت کاراکترهای شناخته‌شده و دوست‌داشتنی انیمیشن‌های ایرانی مانند شخصیت‌های «یوز»، «بچه زرنگ» و «ماجراهای نوید» استفاده کنیم تا پیام امید، همدلی و آینده‌سازی برای ایران به زبان نزدیک‌تر به کودکان و نوجوانان منتقل شود.

وی افزود: این پویش با هدف ایجاد حس مسئولیت‌پذیری و تقویت روحیه امید در نسل جدید طراحی شده است؛ نسلی که می‌تواند با خلاقیت و تلاش خود آینده‌ای روشن برای ایران رقم بزند.

مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار ایرانی‌اسلامی ایران‌نوشت تأکید کرد: در قالب این پویش، مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و محتوایی از جمله تولید محتوای تصویری، تولید نوشت‌افزار، فعالیت در فضای مجازی و مشارکت هنرمندان و فعالان حوزه کودک و نوجوان پیش‌بینی شده است تا پیام «همه برای ایران» به شکل گسترده‌تری در میان مخاطبان منتشر شود.

به گفته کلانتری، بهره‌گیری از ظرفیت هنر انیمیشن و شخصیت‌های محبوب آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتباط‌گیری با نسل کودک و نوجوان داشته باشد و آن‌ها را به مشارکت در حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی برای آینده ایران ترغیب کند.

کلانتری همچنین از دعوت هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان فرهنگی برای پیوستن به این پویش خبر داد و گفت: پویش «همه برای ایران» تلاش می‌کند با ایجاد یک جریان فرهنگی فراگیر، زمینه مشارکت خانواده‌ها، مدارس، تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و فعالان حوزه کودک و نوجوان را فراهم کند تا پیام امید، همدلی و تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران در میان نسل جدید گسترش یابد.

وی با تأکید بر نقش مهم محصولات فرهنگی در شکل‌گیری هویت نسل آینده افزود: نوشت‌افزار و محصولات فرهنگی مرتبط با شخصیت‌های بومی و ایرانی می‌توانند علاوه بر ایجاد جذابیت برای کودکان، به تقویت هویت ملی و آشنایی بیشتر آن‌ها با قهرمانان و داستان‌های ایرانی کمک کنند.

مدیرعامل مجمع فعالین نوشت‌افزار ایرانی‌اسلامی «ایران‌نوشت» در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای آشنایی بیشتر با برنامه‌ها و فعالیت‌های این پویش و همچنین مشارکت در آن، از طریق بسترهای رسمی مجمع ایران‌نوشت https://irannevesht.ir/hamebaryeiran/ در فضای مجازی اخبار و اطلاعات تکمیلی را دنبال کنند.