  1. جامعه
  2. انتظامی
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

ثبت ۳۵ میلیون نصب بازی‌های رایانه‌ای پلیس

ثبت ۳۵ میلیون نصب بازی‌های رایانه‌ای پلیس

مدیرعامل مؤسسه ناجی هنر گفت: نسخه‌های جدید بازی‌های رایانه‌ای «کلانتر» و «گشت پلیس ۳» به زودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی یارندی مدیرعامل مؤسسه ناجی هنر با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای و حضور پلیس در این جشنواره، اظهار کرد: پرطرفدارترین بازی‌ها، بازی‌های پلیس است. ۱۲ بازی تولیدی مؤسسه ناجی هنر تاکنون با استقبال قابل‌توجهی روبه‌رو شده و نزدیک به ۳۵ میلیون نصب و اجرای موفق را ثبت کرده‌اند که رقم قابل قبولی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به شمار می‌رود.

نسخه جدید بازی «کلانتر» ویژه آندروید در این نمایشگاه رونمایی شد. به گفته سازنده این بازی، این نسخه به صورت مسابقه‌ای طراحی شده و کاربران می‌توانند به‌صورت آنلاین با یکدیگر رقابت کنند یا در قالب رقابت با هوش مصنوعی (AI) به بازی بپردازند.

نسخه موتوری بازی «کلانتر» اسفند ماه امسال و نسخه «گشت پلیس ۳» نیز خرداد سال آینده در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

کد خبر 6753876
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها