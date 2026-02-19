به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی یارندی مدیرعامل مؤسسه ناجی هنر با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای و حضور پلیس در این جشنواره، اظهار کرد: پرطرفدارترین بازی‌ها، بازی‌های پلیس است. ۱۲ بازی تولیدی مؤسسه ناجی هنر تاکنون با استقبال قابل‌توجهی روبه‌رو شده و نزدیک به ۳۵ میلیون نصب و اجرای موفق را ثبت کرده‌اند که رقم قابل قبولی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به شمار می‌رود.

نسخه جدید بازی «کلانتر» ویژه آندروید در این نمایشگاه رونمایی شد. به گفته سازنده این بازی، این نسخه به صورت مسابقه‌ای طراحی شده و کاربران می‌توانند به‌صورت آنلاین با یکدیگر رقابت کنند یا در قالب رقابت با هوش مصنوعی (AI) به بازی بپردازند.

نسخه موتوری بازی «کلانتر» اسفند ماه امسال و نسخه «گشت پلیس ۳» نیز خرداد سال آینده در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.