مذاکرات بدون آتش بس در لبنان معنا ندارد

گروه سیاست خبرگزاری مهر: نمی‌شود آسمان ایران آرام شود اما لبنان همچنان در آتش بسوزد. این دقیقاً خلاف همان شرطی است که مقامات ایرانی از رئیس‌جمهور تا رئیس مجلس بارها بر آن تأکید کرده‌اند، توقف کامل در همه جبهه‌ها وگرنه مذاکره بی‌معناست.

حزب‌الله در سخت‌ترین روزها کنار ایران ایستاد و هزینه داد، امروز ادامه حملات به لبنان، نقض آشکار آتش‌بس و آزمونی جدی برای صداقت طرف مقابل است. ادامه مذاکره در این شرایط یعنی نادیده گرفتن خطوط قرمز اعلام‌شده چیزی که نه قابل توجیه است و نه قابل پذیرش.

آن هم در شرایطی که دفاع مدنی در جنوب لبنان به الجزیره گفت: 10 نفر از نیروهای امنیتی دولتی در حمله اسرائیل به ساختمان دولتی نبطیه شهید شدند.

با توجه به ادامه تجاوزگری صهیونیست‌ها و عدم تحقق شروط ایران مبنی بر آتش بس در لبنان که مورد تاکید رئیس جمهور و رئیس مجلس بود ادامه مذاکرات بی‌معناست.