پیام محمود واعظی در پی شهادت سید کمال خرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در دولت دوازدهم و قائم مقام حزب اعتدال و توسعه منتشر شد.
متن کامل پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
ترور جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی که به شهادت دیپلمات برجسته و خدمتگزار صدیق، جناب آقای دکتر سید کمال خرازی انجامید، موجب تالم و تاثر عمیق واقع گردید.
رژیم شیطانی صهیونیستی از کلیه ابزار خود جهت ترور شخصیتهای تأثیرگذار و معتقد به صلح بهره میگیرد.
بی شک ترور شهدای والامقام، دکتر سید کمال خرازی و دکتر علی لاریجانی به دلیل نقش مهم و مؤثرشان در ایجاد صلح و ثبات در منطقه انجام شد.
آن فقید فرهیخته، با برخورداری از دانش، تدبیر و تعهد، در مسئولیتهای خطیر خود همواره منادی عقلانیت، اعتدال و منافع ملی بود و مجاهدت علمی و عملی مؤثر ایشان در عرصههای بینالمللی، برگهای ماندگاری در تاریخ دیپلماسی کشور رقم زد.
بیش از پنج دهه از نزدیک شاهد خصال والایی چون اخلاص، تدین، متانت، سعهصدر و دلسوزی ایشان در عرصههای مختلف علمی و اجرایی بودهام.
ویژگیهایی که از ایشان شخصیتی ممتاز و الهامبخش ساخته بود.
آن فقید سعید، با برخورداری از دانش، درایت و اخلاق نیکو، همواره در مسیر اعتلای منافع ملی و خدمت به مردم گام برداشت و نام نیکش در حافظه ایران عزیز جاودانه خواهد ماند.
اینجانب شهادت برادر پاکباختهام را محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری ، خانواده گرامی خرازی، همکاران و همراهان در عرصههای مختلف به ویژه همکاران وزارت امور خارجه، و عموم ملت آگاه و گرانقدر ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز و همسر شهیده رحمت واسعه، علو درجات و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت مینمایم.
محمود واعظی
۲۱ فروردین ۱۴۰۵
