۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا:

در صورت تداوم حملات رژیم صهیونی به لبنان پاسخ کوبنده خواهیم داد

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) بیانیه جدید خود درباره تعرض پیاپی رژیم صهیونی به لبنان را منتشر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با تبعیت از پیام عمیق، دشمن شکن و روح بخش رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا (مد ظله العالی)، اعلام می داریم به دلیل بد عهدی های مکرر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در گذشته، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان همانند دوران جنگ تحمیلی سوم و ۴۰ شبانه‌روز نبرد نامتقارن در آمادگی کامل بوده و دست بر ماشه هستند.

سران آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی و فرماندهان و نظامیان شکست خورده ی آنها، حق ندارند ملت پیروز،قوی و قهرمان ایران و جبهه ی شکست ناپذیر مقاومت اسلامی را تهدید نمایند.

ترامپ و نتانیاهو بهتراست بار دیگر شکست مفتضحانه خود و نظامیانشان را در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در برابر ضربات کوبنده و شگفتانه های قدرت رزمندگان جان بر کف اسلام را مرور کنند ، و ملت مجاهد ایران و رزمندگان با صلابت در نیروهای مسلح و جبهه ی مقاومت را تهدید نکنند.

دشمنان آمریکایی و صهیونیستی آنچه را در میدان عمل در نبرد ۴۰ روزه دیدند را برای خود یادآوری کنند که نیروهای مسلح غرور آفرین و پر افتخار با پشتوانه و حمایت مردم مجاهد و با رهبری حکیمانه ی فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی ) و با بکارگیری تسلیحات، تجهیزات و فناوری های پیشرفته و شگفتی ساز کاملا بومی که تولید آن به دست جوانان و دانشمندان این کشور همچنان ادامه دارد، ارتش های به اصطلاح برتر جهان در آمریکا و رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده و به شکست واداشتند و آنها را با توکل بر خداوند متعال تسلیم اراده ی الهی خویش ساختند.

همانطور که رهبر عزیزمان فرمودند، اعلام میداریم،

حتما متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند را رها نمی کنیم و مدیریت تنگه هرمز را به مرحله ی جدیدی وارد خواهیم نمود و ابتکارعمل برای تسلط به آن تنگه را حفظ خواهیم کرد و به هیچ وجه از حقوق حقه ی خود دست نمی کشیم.

با توجه به یکپارچگی جبهه‌ مقاومت، در صورت تداوم حملات دشمن به حزب‌الله و مردم مظلوم لبنان به ویژه ضاحیه ، به آن پاسخ کوبنده و دردناک خواهیم داد.

از امت اسلامی ایران می خواهیم مراقب تفرقه افکنی و فتنه انگیزی دشمنان باشند و حضور شجاعانه، مجاهدانه و وحدت بخش خود در میادین و خیابان ها را حفظ نمایند.

محسن صمیمی

    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      باید برنامه سیاسی برای مشکلات لبنان طراحی کرد . صرف آتش در برابر آتش اگر چه صهیونیست‌ها را از بین می برد ولی لبنانی ها هم شهید میشوند . ایران باید هر چقدر می‌تواند فشار سیاسی بیاورد تا درگیری در مرزهای لبنان به حداقل برسد بعد از آن رزمندگان مقاومت نیاز به پدافند و تانک دارند تا بتوانند درگیری را از لبنان بیرون ببرند . حمایت موشکی ما آن موقع مفید است . برنامه جامع را برای عراق و لبنان فراموش نکنید
    • IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      مبادا گول حرفهای معاون اول رئیس جمهور آمریکا جی.دی.ونس را بخورید او همه یک اشغالی مثل دونالد ترامپ قمارباز و مفعول است. باید صبر کنید و ببینید سنای آمریکا با ترامپ چه برخوردی می‌کند. آنها طبق قوانین بین المللی بایستی ترامپ را به خاطر جنایات جنگی متعددی که انجام داده برکنار کنند. اگر چنین اتفاقی نیافتد یعنی به او چراغ سبز دادند برای ادامه تعرض به ایران.
    • احمدخداجو IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      واقعا ایران مثل شهید سلیمانی ها و باقری ها و پاکپورها زیاد دارد که من واقعا یادشان را پاینده و گرامی میدارم.
    • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      با این تهدیدهای که ترامپ کرده وبا این ناوهای جنگی ایران باید خیلی مراقب باشه ،احتمال حمله هست ازهمین الان ،برنامه ریزی ،ونقشه کشی ،وامادگی داشته باشید
    • IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ترامپ تهدید کرده واسم ناو جنگی وتجهیز شده با بهترین مهمات رو اورده ،این ناو های جنگی و مهماتشان چه کاربردی دارند وبرای چه عملیات هایی استفاده میشن باید بررسی بشه ،اسم ناو جنگی رو اورده ومربوط به تنگه هرمز هم میشه به این معنی اگر تنگه باز نشه حمله می کنه البته شاید امریکا از جاهای دیگه هم حمله کنه ولازمه که مقامات ونیروهای نظامی مراقب خودشان باشند وامادگی در همه ی سطوح داشته باشند
    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      سلام و درود بر رزمندگان ایران اسلامی و جبهه مقاومت . برای سلامتی و پیروزی شما دعا میکنیم و در خیابان هم صد درصد حضور داریم گوش بفرمان اقا جان امام مجتبی خامنه ای آماده ایم
    • IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      بزن که خوب می زنی 🚀🚀🚀🇮🇷🇮🇷🇮🇷

