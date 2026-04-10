در صورت تداوم حملات رژیم صهیونی به لبنان پاسخ کوبنده خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) بیانیه جدید خود درباره تعرض پیاپی رژیم صهیونی به لبنان را منتشر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با تبعیت از پیام عمیق، دشمن شکن و روح بخش رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا (مد ظله العالی)، اعلام می داریم به دلیل بد عهدی های مکرر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در گذشته، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان همانند دوران جنگ تحمیلی سوم و ۴۰ شبانه‌روز نبرد نامتقارن در آمادگی کامل بوده و دست بر ماشه هستند.

سران آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی و فرماندهان و نظامیان شکست خورده ی آنها، حق ندارند ملت پیروز،قوی و قهرمان ایران و جبهه ی شکست ناپذیر مقاومت اسلامی را تهدید نمایند.

ترامپ و نتانیاهو بهتراست بار دیگر شکست مفتضحانه خود و نظامیانشان را در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در برابر ضربات کوبنده و شگفتانه های قدرت رزمندگان جان بر کف اسلام را مرور کنند ، و ملت مجاهد ایران و رزمندگان با صلابت در نیروهای مسلح و جبهه ی مقاومت را تهدید نکنند.

دشمنان آمریکایی و صهیونیستی آنچه را در میدان عمل در نبرد ۴۰ روزه دیدند را برای خود یادآوری کنند که نیروهای مسلح غرور آفرین و پر افتخار با پشتوانه و حمایت مردم مجاهد و با رهبری حکیمانه ی فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی ) و با بکارگیری تسلیحات، تجهیزات و فناوری های پیشرفته و شگفتی ساز کاملا بومی که تولید آن به دست جوانان و دانشمندان این کشور همچنان ادامه دارد، ارتش های به اصطلاح برتر جهان در آمریکا و رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده و به شکست واداشتند و آنها را با توکل بر خداوند متعال تسلیم اراده ی الهی خویش ساختند.

همانطور که رهبر عزیزمان فرمودند، اعلام میداریم،

حتما متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند را رها نمی کنیم و مدیریت تنگه هرمز را به مرحله ی جدیدی وارد خواهیم نمود و ابتکارعمل برای تسلط به آن تنگه را حفظ خواهیم کرد و به هیچ وجه از حقوق حقه ی خود دست نمی کشیم.

با توجه به یکپارچگی جبهه‌ مقاومت، در صورت تداوم حملات دشمن به حزب‌الله و مردم مظلوم لبنان به ویژه ضاحیه ، به آن پاسخ کوبنده و دردناک خواهیم داد.

از امت اسلامی ایران می خواهیم مراقب تفرقه افکنی و فتنه انگیزی دشمنان باشند و حضور شجاعانه، مجاهدانه و وحدت بخش خود در میادین و خیابان ها را حفظ نمایند.