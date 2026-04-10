۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

سی‌ان‌ان: ایران ۱.۷ میلیون بشکه نفت در روز می فروشد

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان نوشت که ایران قبل از جنگ، یک میلیون بشکه نفت می‌فروخت اما الان ۱‌.۷ میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، تحلیل انجام شده توسط لویی-وینسنت گیو، شریک مؤسس شرکت تحقیقاتی «گیوکال» بیان می‌کند که میزان صادرات نفت ایران از حدود یک میلیون بشکه در روز با قیمت ۴۰ تا ۴۵ دلار پیش از جنگ، به حدود ۱.۷ میلیون بشکه با قیمت بیش از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رسیده است.

گیو خاطرنشان کرد که اگر ایران همان‌طور که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند، برای عبور کشتی‌ها از تنگه مبلغ ۲ میلیون دلار دریافت کند، در شرایط کنونی این امر می‌تواند هفته‌ای ۶۰ میلیون دلار درآمد اضافی دیگر به همراه داشته باشد.

