حریق سنگین در بازار فتح آباد مشهد مهار شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی اظهار کرد: ساعت ۱۸:۴۵ عصر امروز (جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵) در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق در بازار گل خیام شمالی، بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش‌نشانان مشخص شد یک مغازه فروش لوازم جشن تولد در بازار گل فتح‌آباد مشهد دچار حریق شد که با توجه به کالاهای داخل مغازه این آتش به مغازه‌های اطراف سرایت کرده و چهار دربند مغازه دچار حریق شد که خوشبختانه چند دقیقه پیش این آتش اطفا شد.

اسدی متذکر شد: در حال حاضر ۸۰ آتش‌نشان با ۲۳ خودرو آتش نشانی از ۱۴ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند که هم‌اکنون درحال لکه‌گیری هستند.