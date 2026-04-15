به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی اظهار کرد: عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵گزارش آتشسوزی در یک منزل مسکونی واقع در بلوار شهید رستمی ۱۷ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
سرپرست معاونت عملیات سازمان آتشنشانی مشهد افزود: با توجه به بافت مسکونی متراکم منطقه، تیم عملیاتی از ایستگاه شماره ۱۶ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به جزئیات عملیات تصریح کرد: آتشنشانان در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شده و پس از قطع جریان برق و گاز ساختمان، با استفاده از تجهیزات تخصصی اطفای حریق وارد عمل شدند و شعلههای آتش را در همان مراحل اولیه مهار کردند.
اسدی خاطرنشان کرد: با سرعت عمل آتش نشانان ایستگاه ۱۶، از گسترش حریق به سایر قسمتهای منزل و همچنین سرایت آن به ساختمانهای همجوار جلوگیری به عمل آمد.
سرپرست معاونت عملیات سازمان آتشنشانی مشهد با اعلام اینکه این حادثه خوشبختانه هیچگونه مصدوم یا محبوسی در پی نداشته است، گفت: کارشناسان فنی سازمان آتشنشانی در محل حاضر شدهاند و بررسی دقیق علت وقوع این آتشسوزی و برآورد میزان خسارت وارده در دست پیگیری است.
