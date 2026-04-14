به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای جنگی، برخلاف جنگهای واقعی که به جدایی و فاصلهگذاری میان انسانها میانجامند، ذاتاً توانایی گرد هم آوردن مردم را دارند. اگرچه این بازیها اغلب به دلیل خشونت و ماهیت تهاجمیشان مورد نقد قرار میگیرند، اما صرفاً بازتابی از جنگ نیستند. آنها الگوهای اجتماعی پیچیدهتری ارائه میدهند که در آن همکاری، تفکر استراتژیک و رقابت در کنار خشونت نمایشی جریان دارد. این بازیها نوعی «جهان کوچک» (میکروکازم) اجتماعی به شمار میروند که هم بهترین و هم بدترین عناصر زندگی جمعی را در قالبی امن و کنترلشده به نمایش میگذارند.
در مقایسه میان بازی و جنگ، پیوندهای زبانی و استعاری عمیقی دیده میشود. برای نمونه، پل فاسل از «بلاغت برجسته» بازی برای توصیف جنگ یاد کرده و هنری نیوبولت در شعر خود، بازی کریکت را به استعارهای برای اقدامات در میدان نبرد تبدیل میکند. چنین ایدئالیسمی جنگ را بهمثابه یک «ورزش شرافتمندانه» بازنمایی میکند که با اصولی چون اخلاق ورزشی، انصاف، قوانین روشن و رقابت سالم همراه است.
با این حال، جنگ مدرن و بهویژه جنگ مکانیزه در جنگ جهانی اول این ایدئالیسم را از میان برد، زیرا نبرد تنبهتن با دشمن شناختهشده جای خود را به نابودی جمعی و ناشناس داد. در چنین وضعیتی، «بازیکن» (نظامی) به عنوان یک فرد نادیده گرفته میشود و جنبه بازیگونه جنگ از میان میرود. با وجود این، بازسازیهای اسطورهای و بازآفرینیهای تاریخی همچنان این پیوند را حفظ کردهاند.
یکی از محورهای اصلی این بررسی، حالت عاطفی و روانی مشترک میان بازی و جنگ است. فیلم «فرار بزرگ» (۱۹۶۳) و مفهوم «جریان» (Flow) نشان میدهند که هم بازیکنان و هم جنگجویان میتوانند حالتی از هیجان شدید، احساس زندگی و دستاورد را تجربه کنند که فراتر از ترس و خشونت است. این حالت زمانی رخ میدهد که فرد به طور کامل در فعالیتی غوطهور میشود که از تواناییهای ذهنی و فیزیکی او بهره میکشد.
از منظر تعامل اجتماعی، جنگ به طور سنتی یک فعالیت جمعی است و بازیهای جنگی نیز چنین ویژگیای دارند. این بازیها از اشکال ساده مانند بازیهای حیاط مدرسه تا بازیهای پیچیده رومیزی (گو، شطرنج، چکرز) و بازیهای آنلاین مشارکتی (مانند شوتر اول شخص) را دربر میگیرند. تعاملات غیرقابل پیشبینی انسانی در این بازیها به عنصری مثبت و چالشبرانگیز تبدیل شده و مفهوم «دایره جادویی» هوئیزینگا تضمین میکند که اقدامات افراطی درون بازی، پیامدهای اخلاقی در جهان واقعی ندارند.
جنجالهای اخلاقی پیرامون بازیهای جنگی پیشینهای به بلندای خود تاریخ بازی دارد. هراس از اینکه بازیهای خشونتآمیز به رفتارهای خشن در دنیای واقعی منجر شوند، همچنان پابرجاست. نمونه بارز آن، کشتار دبیرستان کلمبیان در سال ۱۹۹۹ است که به علاقه مرتکبان به بازیهای جنگی «دوم» و «ولفنشتاین ۳دی» نسبت داده شد.
همچنین پس از کشتار دانشگاه ویرجینیا تک در سال ۲۰۰۷، بلافاصله تلاش شد تا پیوندی با محتوای مشابه برقرار شود، هرچند بعداً مشخص شد عامل حادثه اصلاً بازی رایانهای انجام نمیداد. این تناقض نشان میدهد که این پیوند در تخیل عمومی چقدر قوی است. با وجود تحقیقات گسترده و نتایج غیرقطعی درباره تأثیر بازیهای خشن، این نگرانی اجتماعی قدرتمند کماکان باقی است.
پیوند میان جنگ و بازی به همین دلیل همچنان مسئلهدار باقی میماند: اگر بازیهای جنگی درون «دایره جادویی» خود وجود نداشتند، مرگبار بودند، و همیشه این ترس وجود دارد که تکرار این بازیها نوعی برنامهریزی اجتماعی برای تشویق انسانها به جنگ بر سر غذا، منابع و برتری اخلاقی را تقویت کند.
در ادامه بررسی پیوند میان بازیهای جنگی و جنگ واقعی، میتوان به نقش این بازیها در بازسازی و بازاندیشی تاریخی اشاره کرد. بازیهای ویدیویی و رومیزی با موضوعیت جنگ، اغلب به عنوان ابزارهای آموزشی غیررسمی عمل میکنند که به بازسازی رویدادهای تاریخی میپردازند و امکان درک پیچیدگیهای تاکتیکی، تصمیمگیریهای استراتژیک و حتی هزینههای انسانی درگیریها را فراهم میآورند.
این بازیها، اگرچه ممکن است گاه به سادهسازی یا قهرمانسازی جنگ گرایش داشته باشند، اما میتوانند نقطه شروعی برای گفتوگوهای انتقادی درباره تاریخ، اخلاق و تبعات جنگ باشند. آنها فضایی امن برای مواجهه با «چه میشد اگر» ها ایجاد میکنند و به بازیکنان اجازه میدهند تا درکی از دشواریهای انتخاب در شرایط بحرانی به دست آورند، بدون آنکه هزینه واقعی آن را پرداخت کنند.
از سوی دیگر، پیشرفت فناوری، مرز میان شبیهسازی و واقعیت را در حوزه نظامی و بازیهای جنگی بیش از پیش محو کرده است. ارتشهای مدرن از شبیهسازهای پیشرفته ای استفاده میکنند که از نظر بصری و مکانیکی بسیار شبیه به بازیهای ویدیویی جنگی تجاری هستند. این همگرایی فناورانه پرسشهای اخلاقی جدیدی را برمیانگیزد؛ آیا عادیسازی رابطهای شبیه بازی در عملیات جنگی واقعی، میتواند از حساسیت نسبت به تبعات انسانی جنگ بکاهد؟ وقتی یک سرباز از طریق یک صفحه نمایش و جویاستیک هدف را مورد هدف قرار میدهد، آیا این فاصله فیزیکی و واسطهگری دیجیتال، تصمیمگیری برای استفاده از خشونت کشنده را تسهیل میکند؟ این پرسشها نشان میدهند که استعاره «جنگ به مثابه بازی» در عصر دیجیتال، دیگر تنها یک تمثیل ادبی نیست، بلکه به واقعیتی فناورانه و روانشناختی تبدیل شده که نیازمند تأمل جدی است.
در نهایت، باید به پتانسیل بازیهای جنگی به عنوان عرصهای برای صلحسازی و دیپلماسی غیررسمی توجه کرد. در تضاد با تصور رایج، برخی بازیها صرفاً بر درگیری متمرکز نیستند، بلکه مکانیسمهایی برای مذاکره، همکاری فراقومی و حل تعارض طراحی میکنند. بازیهای چندنفره گسترده آنلاین، گاهی جوامعی جهانی میسازند که در آن بازیکنان با ملیتها و پیشینههای متعارض، برای رسیدن به یک هدف مشترک درون بازی متحد میشوند. این تجربیات، اگرچه محدود به فضای مجازی هستند، اما میتوانند الگوهای رفتاری همکاریجویانه را تقویت کرده و درک متقابل را افزایش دهند. بنابراین، بازیهای جنگی ذاتاً ذاتاً خنثی نیستند، بلکه آینهای از تناقضات انسانی هستند: هم میتوانند فرهنگ جنگ را بازتولید و عادیسازی کنند و هم میتوانند آزمایشگاهی برای کشف راههای جدید همزیستی فراهم آورند. آینده این رسانه، به چگونگی طراحی، استفاده و نقد آن توسط جامعه بستگی دارد.
نظر شما