محکومیت ۱۲ میلیارد ریالی تعزیرات حکومتی برای قاچاقچی آرد در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از رسیدگی به پرونده قاچاق مقادیر قابل توجهی آرد در شهرستان کامیاران خبر داد و اظهار کرد: این پرونده مربوط به کشف ۳۴۵ کیسه آرد قاچاق به ارزش چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است که در شعبه تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های لازم و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام قاچاق را محرز دانست و حکم مقتضی صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تصریح کرد: بر اساس رأی صادره، متخلف علاوه بر ضبط کالا، با احتساب ارزش وسیله نقلیه، به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

رحیمیان در ادامه با اشاره به نحوه کشف این محموله قاچاق گفت: مأموران نیروی انتظامی در حین کنترل و پایش خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و در بازرسی از آن، محموله آرد قاچاق را کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع و در نهایت منجر به صدور حکم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان، تصریح کرد: اقدامات نظارتی و برخوردهای قانونی با متخلفان اقتصادی به‌صورت مستمر ادامه دارد و اجازه سوءاستفاده از کالاهای اساسی داده نخواهد شد.