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۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

قاچاقچی سیگار در بیجار به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد

قاچاقچی سیگار در بیجار به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از صدور حکم محکومیت ۴۵ میلیارد ریالی برای فردی خبر داد که اقدام به قاچاق یک‌هزار و ۳۹۳ باکس سیگار الکترونیکی در شهرستان بیجار کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پرونده قاچاق یک‌هزار و ۳۹۳ باکس سیگار الکترونیکی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال پس از کشف در شهرستان بیجار، در شعبه تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و وی را به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: این محموله قاچاق توسط ماموران پلیس آگاهی هنگام گشت‌زنی و در بازرسی از یک دستگاه خودرو کشف و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6867527

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