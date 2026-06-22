قاچاقچی سیگار در بیجار به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پرونده قاچاق یک‌هزار و ۳۹۳ باکس سیگار الکترونیکی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال پس از کشف در شهرستان بیجار، در شعبه تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و وی را به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: این محموله قاچاق توسط ماموران پلیس آگاهی هنگام گشت‌زنی و در بازرسی از یک دستگاه خودرو کشف و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.