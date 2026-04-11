هشدار رئیس بانک جهانی درباره تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آجای بانگا، رئیس بانک جهانی در گفتوگو با خبرگزاری «رویترز» اعلام کرد که جنگ در خاورمیانه میتواند رشد اقتصادی جهانی را کاهش داده و پیامدهای گستردهای بهدنبال داشته باشد؛ حتی اگر آتشبس اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برقرار بماند.
وی افزود که در سناریوی پایه و در صورت پایان زودهنگام جنگ، رشد اقتصاد جهانی بین ۰.۳ تا ۰.۴ واحد درصد کاهش مییابد، اما در صورت تداوم درگیریها، این کاهش میتواند به یک واحد درصد برسد.
بانگا همچنین پیشبینی کرد که نرخ تورم ممکن است بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد پایه افزایش یابد و در صورت ادامه جنگ، این رقم میتواند تا ۰.۹ واحد درصد بیشتر افزایش پیدا کند.
نظر شما