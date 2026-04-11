به گزارش خبرگزاری مهر، جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو و نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل گفت: ایران تقریباً تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد؛ ایرانی‌ها در موقعیتی بسیار قدرتمند قرار دارند.

وی افزود: ایران با بستن تنگه هرمز، می‌توانند اقتصاد جهانی را از کار بیندازند؛ اهرم فشار آنها عظیم است.

این استاد روابط بین الملل گفت: ایرانی‌ها می‌توانند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ویران کنند.

مرشایمر خاطرنشان کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند از نردبان تشدید تنش بالا برود. در هر پله‌ای، ایران می‌تواند بر او غلبه کند.

وی افزود: هیچ گزینهٔ خروج جذابی برای ترامپ وجود ندارد؛ تنها راه خروج، پذیرش شکست است.