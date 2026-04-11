۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

جان مرشایمر: همه برگ‌های برنده در دست ایران است

یک استاد برجسته روابط بین الملل، تهران را پیروز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی ارزیابی کرد و گفت همه برگ‌های برنده در دست ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو و نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل گفت: ایران تقریباً تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد؛ ایرانی‌ها در موقعیتی بسیار قدرتمند قرار دارند.

وی افزود: ایران با بستن تنگه هرمز، می‌توانند اقتصاد جهانی را از کار بیندازند؛ اهرم فشار آنها عظیم است.

این استاد روابط بین الملل گفت: ایرانی‌ها می‌توانند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ویران کنند.

مرشایمر خاطرنشان کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند از نردبان تشدید تنش بالا برود. در هر پله‌ای، ایران می‌تواند بر او غلبه کند.

وی افزود: هیچ گزینهٔ خروج جذابی برای ترامپ وجود ندارد؛ تنها راه خروج، پذیرش شکست است.

کد مطلب 6797874

    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ترامپ جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است. نتانیاهو جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است.
      • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
        آمریکایی‌ها تاوان خیانت ها و جنایت های ترامپ جنایتکار را می‌دهند. آمریکایی‌ها تاوان خیانت ها و جنایت های نتانیاهو جنایتکار را می‌دهند. آمریکایی‌ها تاوان جنایت، تجاوز و حمله ترامپ جنایتکار را می‌دهند.
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در سال 2001 به اسم مبارزه با تروریسم، القاعده و طالبان وارد افغانستان و منطقه شده است ولی اما متأسفانه از تروریسم، القاعده و طالبان حمایت کرده است و هم نفت کشورهای عربی را غارت می کند
    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ترامپ جنایتکار بدترین جنایت را علیه ایران مرتکب شده است. نتانیاهو جنایتکار بدترین جنایت را علیه ایران مرتکب شده است.
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      پایگاه‌های آمریکا پس از حملات ایران بی‌فایده شده‌اند. پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس پس از حملات ایران بی‌فایده شده‌اند.
    • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ترامپ روز جمعه افزود که ایرانی‌ها «هیچ برگ برنده‌ای ندارند، اما اگر ایران هیچ برگ برنده‌ای ندارد، رفتار دولت ترامپ چیز دیگری را نشان می‌دهد. شاید گویاترین جنبه وضعیت فعلی این باشد که این ایران است که بار‌ها تهدید کرده از میز مذاکره خارج می‌شود، نه دولت ترامپ.
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      حرکت نفت‌کش‌های خالی به سمت آمریکا | ترامپ دست به دامان ذخایر نفتی آمریکا شد. دونالد ترامپ که تلاش می‌کند با خبر درمانی از افزایش مداوم قیمت جهانی نفت جلوگیری کند مدعی شد، تعداد زیادی نفتکش خالی در حال حرکت به سمت آمریکا هستند تا نفت بار بزنند!

