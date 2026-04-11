۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۴۶

تاکر کارلسون: تل‌آویو در اخاذی از روسای جمهور آمریکا سابقه طولانی دارد

تاکر کارلسون: تل‌آویو در اخاذی از روسای جمهور آمریکا سابقه طولانی دارد

مجری و تحلیلگر برجسته آمریکایی با اشاره به پیروی کاخ سفید از رژیم صهیونیستی گفت تل آویو سابقه  طولانی اخاذی از روسای جمهور آمریکا را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، تاکر کارلسون گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ممکن است در تلاش برای پایان دادن به جنگ با ایران، با «فشار» تل آویو مواجه شود و افزود: اسرائیل سابقه «اخاذی» از روسای جمهور آمریکا را دارد.

وی افزود: رسانه‌های وابسته به دولت هرگز این موضوع را گزارش نمی‌کنند، اما تل آویو سابقه طولانی در اخاذی از روسای جمهور آمریکا دارد.

کارلسون ادامه داد: گذشته و سابقه اسرائیل نشان می دهد که رهبران آن بدون شک مایلند تا حد امکان فشار بیاورند تا خونریزی ادامه یابد.

این مجری آمریکایی تاکید کرد: ترامپ با سطحی از فشار مواجه است که اکثر مردم نمی‌توانند آن را درک کنند.

کارلسون اظهار داشت که چنین فشاری می‌تواند «به اندازه کافی مهم باشد تا او را وادار به ترک وعده‌های انتخاباتی خود کند.»

وی اقدامات اخیر ترامپ را به عنوان پاسخی به نفوذ خارجی و نه یک تغییر سیاسی مطرح کرد.

