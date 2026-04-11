۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

دستگیری ۵ عنصر وابسته به آمریکا و اسرائیل در دورود

دورود - دادستان عمومی و انقلاب دورود از دستگیری پنج نفر که با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ارتباط بودند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی، اظهار داشت: با تلاش ضابطین قضایی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، پنج نفر که در قالب هسته‌های مرتبط با شبکه‌های معاند و با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، اقدام به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات طبقه‌بندی شده می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این افراد با دریافت آموزش‌های لازم و با استفاده از ابزارهای ارتباطی، اخبار و اطلاعات مربوط به مناطق حساس نظامی و اماکن مهم را جمع‌آوری و برای شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و گروه‌های تروریستی ارسال می‌کردند

دادستان عمومی و انقلاب دورود، تأکید کرد: با صدور قرار تأمین قضایی مناسب، همه این افراد در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات تکمیلی در خصوص ابعاد مختلف این پرونده و شناسایی سایر عوامل احتمالی ادامه دارد.

الماسی، تصریح کرد: برخورد قاطع با مخلان امنیت و کسانی که به هر نحو با دشمنان نظام همکاری می‌کنند، در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار دارد.

