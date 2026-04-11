دستگاه ام آر آی بیماران تالاسمی در هرمزگان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رحیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: با تلاش و همت بیوقفه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، برای نخستین بار در سطح استان، دستگاه پیشرفته ام آرآی T۲ STAR جهت تشخیص و پایش وضعیت میزان بار آهن قلب و کبد در بیماران تالاسمی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس راهاندازی و به بهره برداری رسید.
وی افزود: این دستاورد مهم، گامی بزرگ در جهت تسهیل دسترسی بیماران به خدمات تشخیصی تخصصی و کاهش هزینههای درمانی آنان محسوب میشود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد: پیش از این، بیماران تالاسمی استان برای انجام این آزمایشات ناچار به مراجعه به استانهای فارس و تهران بودند که این امر علاوه بر تحمیل هزینههای مالی قابل توجه، مشکلات رفت و آمد و مشقات فراوانی را برای این عزیزان به همراه داشت.
رحیمی تاکید کرد: با راهاندازی این دستگاه در بیمارستان شهید محمدی، بیماران تالاسمی سراسر استان میتوانند به صورت رایگان از این خدمت تشخیصی بهرهمند شوند.
وی افزود: دستگاه ام آر آی T۲STSR قادر به اندازهگیری میزان تجمع آهن در قلب و کبد بیماران تالاسمی است و تشخیص به موقع و دقیق آن، نقش حیاتی در مدیریت بیماری و جلوگیری از عوارض احتمالی ایفا میکند.
رحیمی بیان کرد: راهاندازی این دستگاه، نشاندهنده تعهد ما به ارتقای سطح خدمات درمانی در استان و تلاش برای فراهم آوردن بهترین شرایط برای بیماران است و امیدواریم با این اقدام، گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران تالاسمی برداشته باشیم.
معاون درمان دانشگاه خاطر نشان کرد: از آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکنون، یک هزار و ۶۵۹ بیمار تالاسمی در استان از خدمات درمانی و دارویی برخوردار شدند و هیچگونه مشکلی در تهیه داروها و خون مورد نیاز این بیماران وجود نداشته است.
نظر شما