به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا علیزاده ثانی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشگی مشهد با اشاره به مشکلات بیماران مبتلا به تالاسمی، افزود: این بیماران در طولانی مدت به عوارض رسوب آهن در قلب و کبد مبتلا می‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه به این اختلال اقدام به راه‌اندازی سامانه ای با عنوان cmr 42 کردیم و با راه اندازی آن امکان محاسبه میزان رسوب آهن برای این دسته از بیماران به روش MRI میسر شد.



علیزاده با اشاره به اینکه رسوب آهن در قلب بیماران تالاسمی به علت تزریق مداوم خون، اجتناب ناپذیر است، خاطر نشان کرد:‌ با کنترل میزان رسوب آهن در قلب و کبد و اعلام آن به پزشکان معالج می‌توان از بروز نارسایی‌های قلبی و کبدی و در نتیجه بروز عوارض شدید و در نهایت مرگ بیماران جلوگیری کرد.



عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هزینه نصب و راه‌اندازی این سامانه را 35 هزار یورو عنوان و خاطر نشان کرد: در حال حاضر مرکز پیشرفته (MRI) قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی آماده ارائه خدمات به بیماران برای اندازه‌گیری میزان رسوب آهن در قلب و کبد است.



وی با اشاره به اینکه مرکز پیشرفته MRI قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد دومین مرکز در کشور پس از تهران به شمار می‌رود، ادامه داد: ‌در این مرکز علاوه بر اندازه‌گیری میزان رسوب آهن، خدماتی از جمله تشخیص علل نارسایی‌های قلبی، تشخیص بیماری‌های مادرزادی قلب و عروق و تشخیص ایسکیمی ( نارسایی خون رسانی به عضله قلب) ارائه می‌شود.



به گفته این محقق تشخیص صحیح و به هنگام بیماریهای قلبی و عروق نقش موثری در افزایش موفقیت درمان و نجات جان بیماران دارد.