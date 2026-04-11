به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی از انتقال کامل خدمات درمانی و آموزشی چشم‌پزشکی به بیمارستان اکباتان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران صورت گرفته است.

وی با اشاره به محدودیت‌های فضای فیزیکی پیشین ادامه داد: بخش چشم‌پزشکی بیمارستان سینا به دلیل قدمت بالای ساختمان و نامناسب بودن فضا، به‌ویژه با توجه به پذیرش دستیاران تخصصی، پاسخگوی نیازهای درمانی و آموزشی نبود و با استانداردهای روز فاصله داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: بیمارستان اکباتان با دارا بودن فضا و امکانات مناسب، شرایط بهتری را برای ارائه خدمات تخصصی چشم‌پزشکی فراهم می‌کند، از این رو همه بخش‌های مرتبط شامل درمانگاه، بخش بستری و اتاق‌های عمل به این مرکز منتقل شدند.

وی تأکید کرد: این جابجایی نقش بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری، تسهیل فرآیند درمان و بهبود شرایط آموزش دستیاران تخصصی ایفا خواهد کرد.

کلوندی افزود: از روز یکشنبه، ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، درمانگاه چشم‌پزشکی در طبقه همکف بیمارستان اکباتان آماده ارائه خدمات به مراجعین است و شهروندان گرامی می‌توانند برای دریافت خدمات تخصصی چشم‌پزشکی به این مرکز مراجعه کنند.