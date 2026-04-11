۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

توقیف اموال ۴۰۰ چهره حامی دشمن/ اسامی خبرنگاران اینترنشنال و من‌وتو

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور مقام قضایی اموال ثبتی و دارایی‌های بیش از ۴۰۰ چهره‌ حامی دشمن در خارج از کشور شناسایی و توقیف شد. در حال حاضر اموال و دارایی‌های این افراد که به حمایت از حمله خارجی و پشتیبانی جریان‌های معاند در خارج از کشور می‌پردازند اعم از عده‌ای از بازیگران، ورزشکاران، مدیران و خبرنگاران شبکه اسرائیلی اینترنشنال و شبکه من‌وتو توقیف شده است.

در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانه‌های معاند که با دشمن صهیونی- آمریکایی همکاری می‌کنند و در جهت تقویت دشمن گام بر می‌دارند، دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب ۴۰۰ از افراد حامی دشمن خارج از کشور، از جمله تعدادی بازیگران، ورزشکاران و عوامل و کارکنان شبکه معاند از جمله شبکه ایران اینترنشنال و شبکه من و تو صادر شد.

اسامی تعدادی از افرادی که حساب‌ها و اموال آن‌ها با دستور قضایی مسدود شده است به شرح زیر است:

محمد صادقی، مازیار فلاحی، پرستو صالحی، زهرا قنبری، علی شریف زارچی، مسعود شجاعی

پوریا زراعتی، فرداد فرحزاد، الناز کیانی، احمد صمدی، مجتبی پورمحسن، نیوشا صارمی، سمیرا قرائی، آزاده اسدی، علی اصغر رمضان پور، رضا محدث اردبیلی، مریم نظری، آرمین قبادی پاشا، زهرا علیپور، مزدک میرزایی، لیلا سعادتی، محمد تقوی، آرش اعلایی، پویا عزیزی، فیروزه جابانی، فرحناز اسپد، شراره عزیزی، فرنوش فرجی، سعیده قدری، مریم رحیمی مقدم، فریبا مسعود پورشیرازی، ریحانه فلاح یزدان آباد، شبنم آذر، علی حسین قاضی زاده، مهتاب سعادتمندی، سالور عوض ملایری، سارا ماهوریان، نیلوفر مولایی طالقانی، کاملیا پورکتابی، احسان اکبری، زهرا یزادنی (نیکی)، محسن فرشیدی، صدیقه یزدی‌ها، رضا اکوانیان، مجتبی کشتکار، نریما قریب، نیلوفر پورابراهیم، اشکان صفایی حکیمی، معصومه پوربخش، حامد اسمعیلیون، اشکان خطیبی، محمدعلی کریمی، حمید فرخ نژاد، بروز ارجمند، احسان کرمی، سهیلا شهرکی ثابت، مرتضی کاظمیان، مهسا مرتضوی، امیر سلطان زاده، علی حسن پور، ندا کشاورز، امیر نعیم نجف زاده، مراد ویسی، ابوالفضل جهان دار و رضا غیبی، کیوان عباسی، مرجان عباسی، امیرعلی محمدیان، سالومه سیدنیا، ندا جناب و تینا قاضی مرادی، روزبه منجزی، پوپک سیمون درایه، امین فخودی قلعه نایبی، سعید بادله، نسیم محمدی، شعبانعلی مرادی، علی ظهرابی، کریم محمودخالص، محمدرضا کامرانی‌نژاد، هادی رستمی، رضا فاضلی، امیرمحمد معماریان، نادر نوشی، فریبا حسین پور، جواد ابوئی مهریزی، رویا روحی، فرحانه جلیلیان، سینا خانی پورروشن، آئیتا آرین، پرستو سلیمانی، مجتبی الحانی، بهاره سپاه منصوری، مسعود بختیار و لیلا رحیمی.

محمد رضازاده

    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      فقط توقیف؟!!!! ایشالا که فقط نگهبان اموالشون نباشن که وقتی اوضاع آروم شد، صحیح و سالم بهشون برگردونن!!! هر وقت ضبط شد، اون موقع آدم یه خرده شاید آروم بگیره...
      • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
    • IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      لیست اموال منتشر کنید
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      مگه اموال در ایران داشتند و رفتند ؟!! کسی که قصد خیانت و‌دشمنی با کشورش داره و خارج نشین میشن مگر اموال در ایران از خودشون به جا میذارند لطفا شفاف سازی کند قوه قضاییه
    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      درود اما چه دیر! عالی است
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      انشاالله که قوه قضاییه حکم منطبق باعدالت صادرو بعدهابه بهانه های مناسبتی عدول نکنند
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      خداروشكر همه اينها باعث تمام اين ويرانى ها و جنگ و اين همه بدبختى شدن
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      اموال کسانی هم که مشوق کشف حجاب بودند باید مصادره بشه...چون آنها در ایجاد فتنه و3جنگ اخیر جزء عوامل کلیدی دشمن بودند ودر ریختن خون شهداء واطفال بیگناه سهیم هستند نهایت هنر آنها در آوردن روسری وکشف حجاب زنان وترویج بی حجابی بود
    • محمد محسن IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      باید بیشتر باشند 400 هزار نفر را توقیف کنید اموال را
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      چه مال و اموالی داشتن همه را که فروختن و رفتن
    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      توقیف و مصادره و فروش اموال برای خانواده های عزیزی که از خیانت و وطن فروشی این موجودات رذل زیان مالی دیده اند
    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      جای توبه را باز بگذارید..___
      • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
        با توبه این وطن فروش ها کودکان میناب زنده می شوند؟ به آغوش مادران خود بر می گردند؟ دستان وطن فروشان به خون کودکان آغشته است.
    • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      درستش همین است .تمام اینهایی که به اسم کارشناس در شبکه های ضد ایرانی تحریک به جنگ و آشوب میکنند اموالشان باید مصادره شود . حراج شود و برای مناطق محروم هزینه شود
    • هادی موحد IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      درود بر قوه قضاییه این حامیان دشمن را باید مجازات کرد این بهترین مجازات وقتی دسترسی بهشون نیست هست . روح شهدای جنگ تحمیلی رمضان و امام الشهدا در بهشت خداوند در آرامش
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      خوبه بالاخره راجب اینا یه حرکتی شدولی بیشتر به سرشان بیارین ، حتما به حساب پهلوی هم برسید.همه ی اینا شرکا آمریکا مخصوصا اسراییل هستن
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      این قوانین..باید دایما اجرا شود....و اگر کم تاثیر بودند..باید گسترش نیز پیدا کند..تا بازدارنده و امنیت ساز شوند
    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      درود، باید تا ریال آخر خسارت ها را جبران کنند و تابعیت آنها سلب شود
    • سعید IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      بعضی از این اشخاص بی گناه هستن
    • عباس IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      پسر شاه مخلوع هيچي نداره تو كشورهاي ديگه اينور اونور ؛ قط ب يقين اين ٤٠٠ نفر تو روزهاي اخير اموالشون رو به غير منتقل كردن جستجو در فاميل اين خائنين لطفن.
    • IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      دمت گرم قوه قضاییه

