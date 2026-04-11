۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

تکواندو نوجوانان جهان - تاشکند

تقدیر «چو» از تکواندو ایران/ ذوالقدر: به احترام مردم در تاشکند هستیم

رئیس فدراسیون جهانی تکواندو از حضور تیم های ملی نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی به صورت ویژه قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فنی مربیان و سرپرستان تیم های حاضر در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان عصر امروز به وقت محلی در تاشکند و با حضور نمایندگان تیم های حاضر به ریاست دکتر« چو» رئیس فدراسیون جهانی برگزار شد.
غلام حسن ذوالقدر سرپرست سازمان تیم های ملی ،فیض الله نفجم و نیلوفر صفریان سرمربیان تیم های ملی پسران دختران ایران به نمایندگی از کشورمان در این جلسه حضور داشتند.

رئیس فدراسیون جهانی در جریان صحبت های خود از حضور تیم ایران در رقابت های قهرمانی جهان در شرایط جنگ، نبود پرواز و طی مسیر سخت و طولانی تقدیر کرد . وی در زمان صحبت در خصوص تیم ایران، ایستاد و به همراه حاضرین تیم کشورمان را تشویق کردند.

در ادامه ذوالقدر طی سخنانی کوتاه عنوان داشت:جناب رئیس ضمن قدردانی از توجه شما جنگ خیلی بد است آن هم از نوع ناجوانمردانه ، ما خانواده تکواندو را دوست داریم ، و به احترام هم وطنان و خانواده تکواندو اینجا حضور داریم ، امیدوارم شما وهمه دوستان سلامت باشند.

شایان ذکر است رقابتهای نوجوانان جهان از ۲۳ فروردین ماه با حضور تکواندوکارانی از 115 کشور جهان به میزبانی ازبکستان در تاشکند آغاز می شود

