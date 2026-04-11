۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

۷۵۰ تن کود اوره توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، ۷۵۰ تن کود اوره بین کشاورزان ورامین توزیع شد.

این مقدار کود از مبادی تأمین بارگیری و پس از انتقال به انبار کارگزاران، مطابق سهمیه تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۵ در حال توزیع میان کشاورزان است.

طبق اعلام علی‌محمد حسینی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، حواله‌های تحویل کود به‌صورت الکترونیکی و بر پایه اطلاعات سامانه پهنه‌بندی صادر می‌شود.

محمد حسینی تأکید کرد که تأمین و تحویل به‌موقع نهاده‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی این شرکت است و تلاش می‌شود کشاورزان بدون وقفه به کود یارانه‌ای دسترسی داشته باشند.

کد مطلب 6797922
فاطمه امیر احمدی

