عطا هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درباره تامین نهاده‌های کشاورزی اعم از انواع کود، سموم و بذر گفت: در حال حاضر زمان استفاده از کود فسفاته برای زراعت گذشته به ویژه گندم و از این پس این کود بیشتر برای باغات مصرف دارد.

وی افزود: این کود شیمیایی با ارز آزاد وارد شده اما هنوز در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نرخ‌گذاری نشده است.

وی با بیان این که پس از قیمت‌گذاری کود تحویل باغداران می‌شود، تصریح کرد: در هفته جاری احتمالا قیمت مشخص و توزیع انجام می‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در زراعت کود ازته و اوره بیشتر مصرف دارد که در این بخش، محصولات به مقدار کافی خرید و حمل شده است. ضمن این که پتروشیمی‌ها ملزم شده‌اند کمبودها کود اوره را برای بخش کشاورزی تامین کنند.

هاشمی در پایان گفت: با توجه به بارندگی‌ها تامین کود اوره ضروری است و خوشبختانه کشور در تامین این کود مشکلی ندارد.