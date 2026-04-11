به گزارش خبرگزاری مهر. ولی الله زمانی با اشاره به مصوبات کارگروه آرد و نان استان افزود: در این جلسه که امروز با حضور معاون امور اقتصادی استاندار زنجان برگزار شد، چالش‌های حوزه آرد و نان استان زنجان با تاکید بر تامین بی‌وقفه نان با تامین پایدار سهمیه گندم و آرد مورد نیاز کارخانجات و نانوایی‌های استان زنجان مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: همچنین مقرر شد در راستای حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت عمومی، طرح حذف نایلون از چرخه بسته‌بندی نان در نانوایی‌های استان زنجان به مرحله اجرا درآید.

زمانی تاکید کرد: این اقدام، گامی مهم در جهت کاهش آلودگی‌های پلاستیکی و ترویج فرهنگ استفاده از جایگزین‌های سالم و پایدار محسوب می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: بر اساس این ابلاغیه، تمامی نانوایی‌های سطح استان موظف به توقف ارائه نان در کیسه‌های نایلونی هستند و باید شهروندان را به استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای، کاغذی یا سایر بسته‌بندی‌های دوستدار محیط زیست تشویق کنند.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش چشمگیر مصرف پلاستیک‌های یکبار مصرف و جلوگیری از ورود مواد مضر به چرخه غذایی مردم تدوین و اجرایی شده است.

زمانی ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همراهی نانوایان و شهروندان، این طرح با موفقیت به سرانجام برسد و زنجان به الگویی در زمینه مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست تبدیل شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان همچنین با اشاره به اقدامات موثر صورت گرفته در مسیر تامین به موقع و کافی سهمیه آرد واحدهای نانوایی بر لزوم بازنگری در برخی سازوکارهای توزیع تاکید کرد.

زمانی به مسائل پیش روی کارخانجات آردسازی، از جمله تامین برخی مواد اولیه برای تامین و توزیع به موقع آرد نیز اشاره کرد و افزود: تغییر قیمت نان و بررسی تاثیر آن بر معیشت نانوایان و قدرت خرید مردم، مسائل نانوایان در حوزه دسترسی به خدمات کارتخوان ها، چالش قیمت برای تامین کپسول جهت تامین به موقع سوخت مورد نیاز، موضوع حمل آردهای امانی در روستاها و مکاتبات صورت گرفته از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسه بود.