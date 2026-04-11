هشدار سطح نارنجی در ایلام؛ احتمال سیلاب وجود دارد

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۳ و ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.

وی اعلام کرد: با تقویت سامانه بارشی، بخش‌های مختلف استان در معرض وقوع بارش‌های رگباری، رعدوبرق، وزش باد شدید لحظه‌ای و احتمال تگرگ قرار می‌گیرند.

به گفته مدیرکل هواشناسی ایلام، این شرایط جوی می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، طغیان مسیل‌ها، ایجاد اختلال در تردد شهری و جاده‌ای، رخداد صاعقه، و در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات، آسیب به سازه‌های موقت شود. او افزود: «با توجه به ماهیت بارش‌های رگباری، امکان شدت گرفتن ناگهانی بارش و وقوع روان‌آب وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تمامی نقاط استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، توصیه کرد: از توقف و تردد در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب اجتناب شود.

وی تصریح کرد: کوهنوردان، عشایر و گردشگران از استقرار در ارتفاعات خودداری کنند.

نادری ادامه داد: کشاورزان و دامداران تدابیر لازم را برای استحکام سازه‌های سبک و مراقبت از دام‌ها مدنظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی در پایان تأکید کرد: با توجه به سطح هشدار و احتمال وقوع مخاطرات، رعایت کامل توصیه‌های هواشناسی و پرهیز از هرگونه اقدام پرخطر ضروری است.