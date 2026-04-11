مقاومت و ایثار کارگران و کارفرمایان لرستان در عرصه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در دیدار مدیرعامل نساجی بروجرد، رئیس کانون کارآفرینی لرستان و رئیس اداره کار شهرستان بروجرد، با اشاره به جنگ نابرابر با رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار، نقش‌محوری کارگران و کارفرمایان را در حفظ پایداری تولید و مقاومت اقتصادی بی‌نظیر خواند و اظهار داشت: در جبهه اقتصادی و در کنار عرصه مقاومت و رزمندگان شجاع اسلام، کارگران و کارفرمایان این استان در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و پایداری تولید در شرایط کنونی، نمونه‌ای از مقاومت و ایثار در عرصه اقتصادی است.

وی افزود: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمام توان از کارگران و واحدهای تولیدی حمایت می‌کند و تداوم فعالیت کارخانه‌ها در این شرایط، نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور دارد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، گفت: وزارت کار در این شرایط در کنار حمایت از حقوق کارگران، تمامی امکانات خود را برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال به کار گرفته است.

توصیفیان، تصریح کرد: باتوجه‌به نام‌گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری، با همکاری و همدلی بیشتر و در سایه امنیت و وحدت ملی رشد و رونق اقتصادی را بر پایه اقتصاد مقاومتی گسترش و ادامه دهیم.

وی در ادامه از تلاش‌های مجموعه کارخانه نساجی بروجرد در این شرایط دشوار تقدیر کرد و خاطرنشان ساخت که حفظ تولید و اشتغال، خود نوعی جهاد اقتصادی است و تلاش خواهیم کرد تا برند نساجی بروجرد با همکار و همدلی در استان پایدارتر و معروفیت بیشتری در کشور داشته باشد.