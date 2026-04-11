۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

پیکر ناخدا سوم شهید «سید مجید فاطمی پور» در بندرانزلی آرام گرفت

انزلی- پیکر مطهر ناخداسوم «سید مجید فاطمی پور» که در حمله آمریکایی- صهیونیستی به شهادت رسیده بود پس از تشییع در زادگاهش در گلزار شهدای انزلی آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه پیکر مطهر شهید «ناخدا سوم سید مجید فاطمی پور» که در حمله آمریکایی- صهیونیسی در استان خوزستان به شهادت رسیده بود پس از وداع و اقامه نماز توسط نماینده ولی فقیه در گیلان روز گذشته در استان، در محل زندگی اش بندرانزلی تشیع و در گلزار شهدای این شهر بندری آرام گرفت.

مراسم تشییع این شهید والامقام جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی با حضور پرشور مردم و سردادن شعارهای «الله اکبر» و «مرگ بر آمریکا»«مرگ براسرائیل» برگزار شد.

به گزارش مهر، شهید «ناخداسوم سیدمجید فاطمی پور» متولد ۲۵ فروردین ۱۳۶۹ در روستای گل آبادشهرستان تویسرکان استان همدان و ساکن بندرانزلی بود که ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در راه دفاع از وطن در استان خوزستان شهید شد از وی دو فرزند پسر به یادگار مانده است.

