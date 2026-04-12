۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

گنبدکاووس میزبان تشییع باشکوه شهید نیروی دریایی ارتش شد

گنبد- پیکر مطهر شهید «محمد درویشی» از شهدای جنگ رمضان، امروز با حضور مردم قدرشناس گنبدکاووس و با اجرای تشریفات نظامی، در این شهرستان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید ناوبان سوم الکترونیک دریایی محمد درویشی از شهدای جنگ رمضان، صبح یکشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان در گنبدکاووس تشییع شد.

این مراسم از محل بیمارستان آیت‌الله طالقانی گنبدکاووس و با اجرای تشریفات نظامی آغاز شد و مردم شهیدپرور این شهرستان با حضور پرشور خود، پیکر این شهید والامقام را تا مسجد قائمیه بدرقه کردند.

پس از اقامه نماز بر پیکر شهید، آیین خاکسپاری در گلزار شهدای امامزاده یحیی بن زید (ع) برگزار شد و پیکر این شهید گرانقدر در میان حزن و اندوه مردم در جوار دیگر شهدای این شهرستان آرام گرفت.

شهید محمد درویشی از نیروهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امنیت کشور به فیض شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6798818

