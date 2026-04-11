۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

مقیمی: مراسم گرامیداشت علمای برجسته شفت برگزار می‌شود

شفت- فرماندار شفت گفت: مراسم گرامیداشت علمای برجسته شفت همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت علمای شهرستان شفت با گرامی‌داشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای «جنگ تحمیلی رمضان» اظهار داشت: پیروزی مقتدرانه جمهوری اسلامی در نبرد ۴۰ روزه اخیر، حاصل مقاومت بی‌بدیل نیروهای مسلح و همراهی ملت بود؛ اما باید بدانیم که این نبرد هنوز به پایان نرسیده است.

فرماندار شفت با تحلیل شخصیت رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: ترامپ مرد جنگ و مبارزه طولانی مدت نیست. آشفتگی او در روزهای اخیر به وضوح نشان داد که در نتیجه مقاومت نیروهای مسلح ایران سردرگم است؛ چرا که جامعه آمریکا و سیستم سرمایه‌داری، توان و تاب‌آوری لازم برای یک جنگ فرسایشی را ندارند.

مقیمی تأکید کرد: ایران با بهره‌گیری از یک استراتژی نظامی هوشمندانه، جنگ را طولانی کرد تا توان دشمن را مستهلک کند. ما از فرصت ژئوپولیتیک ایران عزیز به بهترین شکل استفاده کردیم و با اعمال محدودیت و مدیریت هوشمندانه بر تنگه هرمز، نبض اقتصادی منطقه و جهان را در دست گرفتیم. در واقع ما جنگ اقتصادی را به دشمن تحمیل کردیم و منافع آمریکا را به درستی هدف قرار دادیم.

ضرورت برپایی شایسته مراسم گرامیداشت علما

فرماندار شفت به موضوع برگزاری مراسم گرامیداشت علمای برجسته شهرستان اشاره کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها، مراسم بزرگداشت دو عالم گران‌قدر شهرستان باید هم‌زمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شود.

‌وی با تأکید بر لزوم فضاسازی مناسب محیطی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند.

