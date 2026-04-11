به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت علمای شهرستان شفت با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای «جنگ تحمیلی رمضان» اظهار داشت: پیروزی مقتدرانه جمهوری اسلامی در نبرد ۴۰ روزه اخیر، حاصل مقاومت بیبدیل نیروهای مسلح و همراهی ملت بود؛ اما باید بدانیم که این نبرد هنوز به پایان نرسیده است.
فرماندار شفت با تحلیل شخصیت رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد: ترامپ مرد جنگ و مبارزه طولانی مدت نیست. آشفتگی او در روزهای اخیر به وضوح نشان داد که در نتیجه مقاومت نیروهای مسلح ایران سردرگم است؛ چرا که جامعه آمریکا و سیستم سرمایهداری، توان و تابآوری لازم برای یک جنگ فرسایشی را ندارند.
مقیمی تأکید کرد: ایران با بهرهگیری از یک استراتژی نظامی هوشمندانه، جنگ را طولانی کرد تا توان دشمن را مستهلک کند. ما از فرصت ژئوپولیتیک ایران عزیز به بهترین شکل استفاده کردیم و با اعمال محدودیت و مدیریت هوشمندانه بر تنگه هرمز، نبض اقتصادی منطقه و جهان را در دست گرفتیم. در واقع ما جنگ اقتصادی را به دشمن تحمیل کردیم و منافع آمریکا را به درستی هدف قرار دادیم.
ضرورت برپایی شایسته مراسم گرامیداشت علما
فرماندار شفت به موضوع برگزاری مراسم گرامیداشت علمای برجسته شهرستان اشاره کرد و گفت: طبق برنامهریزیها، مراسم بزرگداشت دو عالم گرانقدر شهرستان باید همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شود.
وی با تأکید بر لزوم فضاسازی مناسب محیطی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی همکاری کنند.
