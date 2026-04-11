به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمد نوذری استاندار قزوین بعد از ظهر شنبه از واحدهای صنعتی آسیبدیده در جریان «جنگ رمضان» در شهرستانهای استان بازدید کردند.
در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت واحدهای تولیدی خسارتدیده مورد بررسی قرار گرفته و با حضور در محل، روند ارزیابی خسارات و اقدامات انجامشده برای بازسازی و بازگشت به چرخه تولید پیگیری شد.
استاندار قزوین در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان، اظهار داشت: با بسیج ظرفیتهای ملی و استانی، روند جبران خسارات و احیای واحدهای آسیبدیده با سرعت و دقت دنبال میشود.
نظر شما