۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ

قزوین- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار قزوین از واحدهای آسیب‌دیده این استان در جنگ رمضان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمد نوذری استاندار قزوین بعد از ظهر شنبه از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جریان «جنگ رمضان» در شهرستان‌های استان بازدید کردند.

در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت واحدهای تولیدی خسارت‌دیده مورد بررسی قرار گرفته و با حضور در محل، روند ارزیابی خسارات و اقدامات انجام‌شده برای بازسازی و بازگشت به چرخه تولید پیگیری شد.

استاندار قزوین در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان، اظهار داشت: با بسیج ظرفیت‌های ملی و استانی، روند جبران خسارات و احیای واحدهای آسیب‌دیده با سرعت و دقت دنبال می‌شود.

