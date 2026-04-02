به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان، با گرامیداشت فرارسیدن ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، در خصوص انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی اظهار کرد: انتخابات، همواره نماد مردم‌سالاری دینی بوده و انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی که روند اجرایی آن از ماه‌ها قبل آغاز شده است با وجود شرایط خاص کشور در شرایط جنگ، متوقف نشده و فرآیندهای آن مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام است و زمینه و شرایط لازم هم برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر برگزار کردن آن در سطح کشور و استان، فراهم شده است.



رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی روستایی و عشایری تصریح کرد: ۴۲۰ حوزه روستایی و عشایری در ۲۷ بخش استان (غیر از خارگ که فاقد روستاست) شامل ۷ تیره عشایری و ۴۱۳ روستا حایز شرایط برگزاری انتخابات شناخته شدند.



وی ادامه داد: با پایان زمان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستایی و عشایری، از تعداد ۳۱۴۹ نفر داوطلب ثبت نام شده، شامل ۲۷۹۰ نفر مرد و ۳۵۹ نفر زن برای تصدی ۱۳۶۲ کرسی اصلی در ۴۲۰ شورای اسلامی روستایی و عشایری استان، ۳۰۸۱ نفر معادل ۹۸ درصد داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی بخش ها تأیید صلاحیت شدند، ۳۵ نفر معادل یک درصد داوطلبان، رد صلاحیت و پرونده ۱۴ نفر به دلیل نقص مدرک، مورد بررسی قرار نگرفت.



رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر افزود: از ۲۵ اسفند پرونده داوطلبان به همراه نظر هیئت های اجرایی در رد یا تایید صلاحیت داوطلبان در اختیار هیئت‌های نظارت بخش قرار گرفت و این هیئت‌ها نیز از این تاریخ تا ۱۵ فروردین به مدت ۲۰ روز، فرصت بررسی خواهند داشت که نظر خود را در خصوص تصمیم هیئت های اجرایی اعلام دارند.

جهانیان همچنین درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر بیان داشت: برای انتخاب ۲۱۵ کرسی اصلی در ۴۱ شهر استان نیز ۱۰۸۲ نفر شامل ۱۴۲ نفر معادل ۱۳ درصد زن و ۹۴۰ نفر معادل ۸۷ درصد مرد، داوطلب شدند که از این تعداد در هیئت‌های اجرایی ده‌گانه استان، ۹۸۲ نفر معادل ۹۱ درصد تایید صلاحیت شدند و ۲۱ نفر معادل دو درصد نیز رد صلاحیت شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: در این مرحله همچنین پرونده ۲۳ داوطلب به دلیل نقص مدرک مورد بررسی قرار نگرفت و ۵۶ نفر نیز انصراف خود را اعلام داشتند. پس از آن، پرونده داوطلبان در اختیار هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها قرار گرفت که صلاحیت ۸۷ نفر معادل ۸ درصد ثبت‌نام کنندگان توسط این هیئت‌ها تأیید نشد در حالی که صلاحیت ۹۲۶ نفر معادل ۹۰ درصد داوطلبان را مورد تأیید قرار دادند.

وی افزود:۱۳ نفر نیز در این مرحله انصراف دادند تا جمع انصراف‌دهندگان به ۶۹ نفر افزایش یابد.

وی گفت: از ۸۷ نفر داوطلب تأیید صلاحیت نشده در هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها، ۷۳ نفر اعتراض خود را به هیئت نظارت استان اعلام داشتند که این هیئت نیز پس از هفت روز، صلاحیت تعداد ۴۳ نفر معادل ۵۹ درصد ایشان را تأیید کردند تا به چرخه رقابت انتخاباتی بازگردند و اعتراض ۳۰ نفر ایشان معادل ۴۱ درصد را وارد ندانستند و از این تعداد نیز در نهایت ۲۴ نفر در آخرین فرصت بررسی صلاحیت ها، اعتراض خود را به هیئت مرکزی اعلام کردند که این هیئت، اعتراض پنج نفر معادل ۲۱ درصد ایشان را وارد دانسته و مورد تأیید قرار دادند و ۱۹ نفر معادل ۷۹ درصد تأیید صلاحیت نشدند تا در نهایت و پس از چهار مرحله بررسی توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان ها، استان و مرکزی، ۹۷۴ نفر معادل ۹۰ درصد داوطلبان تایید صلاحیت، ۳۹ نفر معادل ۴ درصد رد صلاحیت و ۶۹ نفر معادل ۶ درصد هم انصراف خود را از رقابت در این انتخابات تا پایان زمان بررسی‌ صلاحیت‌ها اعلام داشتند.



معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان ابراز امیدواری کرد که مردم استان بوشهر در ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور آگاهانه در انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، حماسه دیگری از شور و شعور خود را به نمایش خواهند گذاشت.