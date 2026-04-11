به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده مردم و مسئولان از پویش جانفدا اظهار کرد: پویش جانفدا با استقبال قابل توجه مردم روبهرو شده و تاکنون بیش از ۲۱ میلیون نفر به این پویش پیوستهاند.
فرماندار شهرستان دیّر با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در اینگونه حرکتهای مردمی افزود: از همه عزیزانی که برای وطن، کشور، اعتقادات و اهداف ملی و دینی احساس مسئولیت میکنند، دعوت میکنیم در صورت نپیوستن، به پویشهای مردمی جبهه مردمی ایران ما و جانفدا بپیوندند.
سجادی همچنین به همراهی مسئولان و نهادهای اجرایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه رؤسای دستگاههای اجرایی شهرستان، مجموعه ائمه جمعه و جماعات نیز به هر دو پویش جانفدا و ایران ما پیوستهاند که نشاندهنده همدلی و همراهی مسئولان با این حرکت مردمی است.
نظر شما