۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

رئیس رسانه ملی به همراه معاونان و مدیران به پویش «جان‌فدا» پیوستند

رئیس سازمان صداوسیما، معاونان و مدیران رسانه ملی با پیوستن به پویش مردمی «جان‌فدا»، همبستگی خود را با ملت ایران در پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی کشور اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، هم‌زمان با تهدیدات دشمن آمریکایی - صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای جمهوری اسلامی ایران، پویش مردمی «جان‌فدا» با هدف اعلام آمادگی مردم برای دفاع از سرزمین و امنیت ملی راه‌اندازی شده است.

این پویش با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شده و تاکنون بیش از ۹ میلیون نفر به آن پیوسته‌اند.

رئیس سازمان صداوسیما به همراه معاونان و مدیران این سازمان نیز با حضور در این پویش، بر همراهی رسانه ملی با اراده و عزم عمومی ملت ایران در صیانت از کشور تأکید کردند.

عطیه موذن

