به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، پویش «جان‌فدا برای ایران» در ادامه همراهی گسترده جامعه ورزش کشور، با پیوستن وزیر ورزش و جوانان، معاونان، مدیران کل ستادی، مدیران کل استانی و رؤسای فدراسیون‌ها وارد مرحله تازه‌ای شد.

در روزهای گذشته، شماری از قهرمانان، مربیان، مسئولان فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و فعالان ورزشی در استان‌های مختلف به این پویش پیوسته بودند و اکنون حضور مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان، به این حرکت جمعی ابعاد تازه‌تری داده است؛ حرکتی که بیش از هر چیز، بر همبستگی، مسئولیت‌پذیری و آمادگی جامعه ورزش برای همراهی در موقعیت‌های حساس تأکید دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این پویش با استقبال گسترده در فضای ورزش کشور روبه‌رو شده و نام‌های شناخته‌شده‌ای از رشته‌های مختلف در آن حضور یافته‌اند. پیوستن وزیر ورزش و جوانان و مدیران همراه او، نشانه‌ای از هم‌صدایی ساختار رسمی ورزش با بدنه فعال آن ارزیابی می‌شود و نمادی روشن از اتحاد در روزهای پرتلاطم جنگ تحمیلی است.

جامعه ورزش ایران در سال‌های گذشته نیز نشان داده است که در بزنگاه‌های ملی، تنها در میدان رقابت تعریف نمی‌شود و همان‌گونه که افتخارات ورزشی همواره زمینه‌ساز نشاط اجتماعی و افزایش غرور ملی بوده است، در موقعیت‌های اجتماعی و ملی نیز می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

پیوستن مدیران ارشد وزارتخانه به پویش «جان‌فدا برای ایران»، در همین چارچوب، پیام روشنی از انسجام، مشارکت و مسئولیت مشترک به همراه دارد.

