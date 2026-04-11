تخصیص١٣ هزار میلیارد ریال تسهیلات تولید و اشتغال در آذربایجان‌ غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب تربتی روز شنبه در جلسه کمیته استانی تسهیلات جزء ٧ بند ب تبصره ١۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با موضوع عملکرد بانک‌های عامل در خصوص پرداخت تسهیلات تبصره ١۵، اظهار کرد: از مجموع ٣١ هزار و ٩٩١ میلیارد ریال تسهیلات معرفی شده استان مربوط به تبصره ١۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تاکنون تسهیلات ۷۸۶۰ طرح تولیدی و اشتغال‌زایی به ارزش ١٣ هزار و ۵٠۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان غربی ضمن ارائه گزارشی از جلسات قبلی از بانک‌های عامل که پرداختی کمتری داشتند خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات شد و گفت: میانگین درصد پرداختی جزء ١و٢ این تسهیلات ۴۴ درصد برآورد شده است.

تربتی بر حضور موثر و فعال مدیران دستگاه‌های اجرایی درخواست حضور در جلسات تبصره ١۵ تأکید کرد و افزود: تسهیلات جزء ۷ بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴به منظور ایجاد درآمد پایدار و حمایت از اشتغال حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولید و کارگاه‌های کوچک با اولویت مناطق محروم و روستایی پرداخت می‌شود.

به گفته تربتی، بالاترین تعداد طرح‌های پرداختی در جزء ١-٧ تسهیلات مربوط به سازمان بهزیستی با ۵٧٢ طرح است و در جزء ٢ برای ۱۸۴۶ طرح تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یادآور شد: ۱۰۹۶ میلیارد ریال تسهیلات از این محل برای ٨١٩ طرح مشاغل خانگی پرداخت شده است.

تربتی با اشاره به اهمیت حمایت از طرح‌های تولید و اشتغالزایی در شرایط جنگی، گفت: با هدف جذب کامل اعتبار تخصیص یافته به استان، اقدامات کارشناسی در حال اجراست و درخواست‌های متقاضیان در مدت زمان کوتاهی بررسی و اعلام نظر می‌شود.