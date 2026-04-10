۵۵ میلیارد ریال برای منازل آسیب دیده از جنگ در لرستان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در ششمین جلسه ستاد بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ اظهار کرد: تاکنون برای ۸۲۰ واحد مسکونی که دچار خسارت شیشه و تعمیرات جزئی شده بودند، مبلغ پنج و نیم میلیارد تومان پرداخت شده است.

۱۱۵ واحد در سطح استان به طور کامل تخریب شد

وی با اشاره به واحدهای مسکونی با تخریب ۱۰۰ درصد تصریح کرد: مجموع واحدهایی که به طور کامل تخریب شده و نیاز به تأمین مسکن دارند، ۱۱۵ واحد در سطح استان است که از این تعداد، ۹۶ مورد در سامانه ثبت و مدارکشان بارگذاری شده است.

مجیدی ادامه داد: از میان این واحدها، ۲۸ مورد تأیید نهایی و به شعبه بانک مسکن استان ارجاع داده شده‌اند و بحساب ۱۴ نفر نیز مبلغ ودیعه واریز شده است.

معاون عمرانی استاندار لرستان افزود: تا به امروز، ودیعه مسکن ۱۴ خانوار پرداخت شده که بیشتر این واحدها در شهرستان دورود قرار دارند.

وی افزود: پیگیری‌های مستمر تیم ستاد بازسازی در دورود، باعث شد این شهرستان در دریافت تسهیلات ودیعه مسکن پیشگام باشد و این خانواده‌ها به عنوان اولین دریافت‌کنندگان این تسهیلات شناخته شوند.

تأمین لوازم خانگی مورد نیاز آسیب دیدگان

مجیدی به تأمین لوازم خانگی مورد نیاز آسیب‌دیدگان اشاره کرد و گفت: بسته‌های لوازم خانگی و تجهیزات ضروری نیز آماده شده است. به محض اینکه خانواده‌ها تسهیلات خود را دریافت کرده و واحد مسکونی را تحویل بگیرند، بلافاصله این بسته‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.

معاون استاندار لرستان با تأکید بر پایش مستمر روند بازسازی خاطرنشان کرد: اعضای ستاد بازسازی به صورت روزانه پیگیر امور هستند و تمامی موارد رصد می‌شود تا بدون هیچ وقفه‌ای، فرآیند پرداخت تسهیلات و بازسازی واحدها انجام شود و زندگی عادی به جریان بیفتد.

وی درباره واحدهایی که خسارت آن‌ها فراتر از شیشه بوده، توضیح داد: برای این دسته از واحدهای مسکونی که نیاز به تعمیرات جزئی دارند، پیگیری‌هایی برای پرداخت وام قرض‌الحسنه انجام شده است و به محض نهایی شدن جزئیات این تسهیلات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۸۰۰ واحد تجاری بر اثر زلزله آسیب دیده اند

مجیدی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت واحدهای تجاری اشاره کرد و گفت: حدود ۸۰۰ واحد تجاری نیز بر اثر زلزله آسیب دیده بودند که رسیدگی به امور این واحدها به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان واگذار شده است.

وی گفت: این اداره کل موظف شده واحدها را دسته‌بندی کند و از طریق نظام صنفی، تسهیلاتی از سوی بنیاد برکت و بنیاد علوی در اختیار کسبه آسیب‌دیده قرار گیرد. هدف این است که این واحدهای کسبی بتوانند مجدداً روی پای خود بایستند و به شرایط عادی بازگردند.

وی گفت: خیرین بزرگوار و مردم شریف استان نیز در صورت تمایل می‌توانند در بازسازی واحدهای خسارت دیده با هماهنگی بنیاد مسکن مشارکت کنند.