مناطق آزاد در خط مقدم تجارت؛ تداوم فعالیت اقتصادی در شرایط ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که اقتصاد کشور در مقاطع حساس نیازمند حفظ پایداری در تولید، تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز است، مناطق آزاد تجاری–صنعتی میتوانند نقشی کلیدی در مدیریت این شرایط ایفا کنند. در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان «جنگ رمضان» بر تداوم فعالیت و خدمترسانی در مناطق آزاد تأکید کرده است؛ تصمیمی که با هدف جلوگیری از اختلال در روند تجارت، حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ جریان تأمین کالا اتخاذ شده است.
مناطق آزاد به دلیل برخورداری از مقررات تسهیلگر، زیرساختهای تجاری و ارتباط مستقیم با مسیرهای حملونقل بینالمللی، در بسیاری از کشورها به عنوان موتور محرک تجارت و سرمایهگذاری شناخته میشوند. در ایران نیز این مناطق طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین بسترهای تعامل اقتصادی با بازارهای منطقهای تبدیل شدهاند.
در شرایط بحرانی، اهمیت این مناطق دوچندان میشود؛ زیرا میتوانند با سرعت بیشتری فرآیندهای تجاری را مدیریت کرده و بخشی از فشارهای وارد بر اقتصاد ملی را کاهش دهند. بهویژه مناطق آزاد واقع در جنوب کشور که دروازههای اصلی تجارت دریایی ایران محسوب میشوند، نقش مهمی در حفظ جریان صادرات و واردات دارند.
مناطق آزاد؛ پل ارتباطی اقتصاد ایران با بازارهای منطقه
مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای جهان با هدف تسهیل تجارت، جذب سرمایهگذاری و افزایش صادرات ایجاد شدهاند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که این مناطق میتوانند با ایجاد محیطی رقابتی و کاهش محدودیتهای اداری، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم کنند.
در ایران نیز فلسفه ایجاد مناطق آزاد، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوریهای نوین و ایجاد فرصتهای شغلی بوده است. این مناطق با ارائه مشوقهای قانونی و اقتصادی تلاش میکنند شرایطی فراهم کنند که سرمایهگذاران داخلی و خارجی بتوانند با سهولت بیشتری در فعالیتهای اقتصادی مشارکت کنند.
از جمله مهمترین مزایای قانونی مناطق آزاد میتوان به معافیت مالیاتی ۲۰ ساله، امکان مالکیت صددرصدی سرمایه برای سرمایهگذاران خارجی، آزادی ورود و خروج سرمایه، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش مقررات دستوپاگیر اشاره کرد. این ویژگیها باعث شده است مناطق آزاد به یکی از جذابترین بسترهای اقتصادی کشور تبدیل شوند.
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به بازارهای گسترده منطقهای، این مناطق میتوانند نقش حلقه اتصال میان تولیدکنندگان داخلی و بازارهای خارجی را ایفا کنند. کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس از جمله بازارهای بالقوهای هستند که ظرفیت بالایی برای صادرات کالاهای ایرانی دارند.
نقش مناطق آزاد در توسعه صادرات غیرنفتی
یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد در ایران، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بوده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهایی مانند تحریمهای بینالمللی و چالشهای ارزی مواجه است، توسعه صادرات غیرنفتی بیش از گذشته اهمیت یافته است.
مناطق آزاد به دلیل ساختار مقرراتی انعطافپذیرتر نسبت به سرزمین اصلی، میتوانند فرآیند صادرات را تسهیل کنند. تولیدکنندگان مستقر در این مناطق از مزایایی مانند دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی، کاهش هزینههای گمرکی و سرعت بیشتر در انجام تشریفات تجاری بهرهمند هستند.
همچنین این مناطق میتوانند به عنوان مراکز پردازش صادرات عمل کنند؛ به این معنا که کالاها پس از ورود به این مناطق، با انجام برخی فرآیندهای تولیدی یا بستهبندی، برای صادرات مجدد به بازارهای هدف آماده میشوند. این موضوع علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، میتواند به افزایش سهم ایران در تجارت منطقهای کمک کند.
سرمایهگذاری خارجی؛ عامل کلیدی توسعه مناطق آزاد
جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی مناطق آزاد به شمار میرود. ورود سرمایه خارجی میتواند به توسعه زیرساختهای صنعتی، انتقال فناوریهای نوین و ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی کمک کند.
سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد میتواند در قالبهای مختلفی از جمله سرمایهگذاری مستقیم، مشارکت با شرکتهای داخلی، تولید تحت لیسانس یا انتقال دانش فنی انجام شود. این نوع همکاریها نهتنها موجب افزایش ظرفیت تولید میشوند، بلکه به توسعه بازارهای صادراتی نیز کمک میکنند.
کارشناسان معتقدند در صورت تقویت زیرساختهای مالی و بانکی، مناطق آزاد ایران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای جذب سرمایه در منطقه را دارند.
در همین زمینه محمد الهیاری مشاور سابق دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در گفتوگویی درباره ظرفیتهای سرمایهگذاری در این مناطق میگوید:
«مناطق آزاد ایران از نظر موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازارهای منطقهای در شرایط بسیار مناسبی قرار دارند. اگر بتوانیم زیرساختهای لجستیکی، حملونقل و خدمات مالی را تقویت کنیم، این مناطق میتوانند به یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاری در منطقه تبدیل شوند.»
وی با اشاره به اهمیت ثبات مقررات برای سرمایهگذاران خارجی افزود: «یکی از مهمترین موضوعاتی که سرمایهگذاران به آن توجه میکنند، پیشبینیپذیری اقتصاد و ثبات قوانین است. هرچه سیاستهای اقتصادی پایدارتر و فرآیندهای اداری شفافتر باشد، تمایل سرمایهگذاران برای حضور در مناطق آزاد افزایش پیدا میکند.»
به گفته الهیاری، ایجاد زیرساختهای مالی بینالمللی در این مناطق میتواند نقش مهمی در جذب سرمایهگذاران خارجی داشته باشد. او در اینباره توضیح میدهد: «اگر امکان فعالیت بانکهای خارجی و ارائه خدمات مالی بینالمللی در مناطق آزاد فراهم شود، بسیاری از محدودیتهایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند کاهش خواهد یافت. این موضوع میتواند مسیر سرمایهگذاری خارجی را هموارتر کند.»
وی همچنین تأکید میکند که توسعه زیرساختهای حملونقل، بنادر و شبکههای لجستیکی از دیگر عوامل مهم در جذب سرمایهگذاری است. به اعتقاد او، سرمایهگذاران معمولاً مناطقی را انتخاب میکنند که دسترسی سریع و کمهزینهای به بازارهای صادراتی داشته باشند.
گردشگری؛ ظرفیت مکمل توسعه اقتصادی مناطق آزاد
در کنار فعالیتهای صنعتی و تجاری، گردشگری نیز یکی از حوزههای مهم اقتصادی در مناطق آزاد محسوب میشود. این صنعت در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و اشتغال شناخته میشود.
مناطق آزاد ایران بهویژه در مناطق ساحلی جنوب کشور، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دارند. وجود سواحل زیبا، زیرساختهای اقامتی، مراکز خرید و قوانین تسهیلگر برای ورود گردشگران از جمله عواملی است که میتواند به رونق این صنعت کمک کند.
در سالهای اخیر بسیاری از گردشگران داخلی مناطق آزاد را به عنوان مقصد سفر انتخاب کردهاند. این موضوع علاوه بر رونق فعالیتهای اقتصادی در این مناطق، تا حدی از خروج ارز ناشی از سفرهای خارجی نیز جلوگیری کرده است.
توسعه گردشگری خارجی نیز میتواند یکی از مسیرهای مهم افزایش درآمد در مناطق آزاد باشد. تسهیل ورود گردشگران خارجی، توسعه پروازهای بینالمللی و ایجاد زیرساختهای مناسب گردشگری از جمله اقداماتی است که میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
صادرات مجدد؛ مزیت راهبردی مناطق آزاد
یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی مناطق آزاد، صادرات مجدد یا «ریاکسپورت» است. در این فرآیند کالاها پس از ورود به یک منطقه آزاد، بدون انجام تغییرات اساسی یا با حداقل فرآوری به کشور ثالث صادر میشوند.
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در مسیر کریدورهای مهم تجاری قرار دارد، مناطق آزاد کشور میتوانند به مراکز مهم صادرات مجدد در منطقه تبدیل شوند. دسترسی همزمان به مسیرهای حملونقل دریایی، زمینی و هوایی این ظرفیت را برای ایران فراهم کرده است.
با این حال توسعه صادرات مجدد در کشور با چالشهایی نیز روبهرو است. محدودیتهای بانکی بینالمللی، کمبود برخی زیرساختهای لجستیکی و فرسودگی بخشی از ناوگان حملونقل از جمله موانعی است که کارشناسان به آن اشاره میکنند.
ضرورت تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران، توجه بیشتر به ظرفیتهای مناطق آزاد میتواند به تقویت تجارت خارجی و افزایش صادرات کمک کند. این مناطق در صورت برخورداری از زیرساختهای مناسب و سیاستگذاریهای پایدار، میتوانند به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شوند.
تداوم فعالیت مناطق آزاد در شرایط خاص اقتصادی و تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی در این مناطق، نشاندهنده اهمیت راهبردی آنها در اقتصاد ملی است. همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی میتواند به توسعه ظرفیتهای این مناطق کمک کند.
در نهایت، استفاده هدفمند از ظرفیتهای مناطق آزاد در حوزههایی مانند تجارت، سرمایهگذاری، گردشگری و صادرات مجدد میتواند مسیر تازهای برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کند؛ مسیری که در صورت برنامهریزی دقیق و تقویت زیرساختها، به افزایش صادرات، جذب سرمایه و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور منجر خواهد شد.
