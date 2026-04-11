اشتغال مجدد کارگران واحدهای آسیب دیده از جنگ در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت از واحدهای آسیب دیده از جنگ اظهار کرد: از کارگران شاغل در واحدهای تولیدی که بر اثر جنگ اخیر دچار آسیب شده‌اند حمایت جدی خواهد شد تا زندگی آنها دستخوش آسیب نشود.

وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته طرح ساماندهی اشتغال مجدد نیز در دستور کار قرار گرفته است تا کارگرانی که به دلیل آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی موقتاً از کار فاصله گرفته‌اند در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار قزوین عنوان کرد: این کارگران در واحدهای صنعتی دیگری که به نیروی کار نیاز دارند به کار گرفته می شوند تا مشغول به کار شده و آسیب اقتصادی نبینند.

وی تصریح کرد: با توجه به نیاز برخی صنایع به نیروی انسانی، تلاش می‌کنیم از ظرفیت همین نیروها استفاده شود و در کنار آن، در صورت نیاز حمایت‌های بیمه بیکاری نیز در نظر گرفته خواهد شد.