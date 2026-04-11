۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۵

خدادادی: کرمانشاه رتبه نخست پرداخت ودیعه مسکن جنگ رمضان را دارد

کرمانشاه - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمانشاه از پرداخت ۱۱۷ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان حملات دشمن در استان خبر داد و گفت: کرمانشاه در این زمینه رتبه اول کشور را دارد.

شمس‌الله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تاکنون، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه اقدامات حمایتی گسترده‌ای را برای کمک به خانوارهای آسیب‌دیده از حملات دشمن در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به این خانوارها افزود: تاکنون ۱۱۷ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط در استان پرداخت شده که در این زمینه کرمانشاه در میان استان‌های کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه این تسهیلات با هدف حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و تأمین سرپناه موقت آنان پرداخت می‌شود، تصریح کرد: روند شناسایی متقاضیان و معرفی آن‌ها برای دریافت تسهیلات همچنان ادامه دارد.

خدادادی همچنین به همکاری شبکه بانکی در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: پرداخت این تسهیلات با همکاری مناسب بانک مسکن انجام می‌شود و این همکاری نقش مهمی در تسریع روند حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تلاش می‌کند با استفاده از همه ظرفیت‌ها، روند پرداخت تسهیلات و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده را تا رفع کامل مشکلات مسکن آنان ادامه دهد.

