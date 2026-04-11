مهاجرانی: دست به ماشه مذاکره خواهیم کرد 

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گزارش دوره‌ای خود به مردم در خصوص عملکرد دولت در جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: ۴۲ روز از جنگ تحمیلی سوم علیه کشور عزیز ما می‌گذرد و در روز پنجشنبه گذشته شاهد برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت رهبر عزیزمان بودیم که به صورت بسیار پرشور توسط مردم در سراسر کشور برگزار شد و مردم نشان دادند که چگونه با شور و شعور رهبر شهیدشان را بدرقه کردند.

وی افزود : رسیدن به این شعور سیاسی ناشی از زحماتی است که همه ارکان نظام برای این افزایش شعور سیاسی برای مردم کشیدن و در این میان شاهد بودیم که دشمن علاوه بر اینکه سران نظامی ، سران دیپلماتیک ما را هم مورد هدف قرار داد.

مهاجرانی بیان کرد: شهادت علی لاریجانی و کمال خرازی که رهبری معظم انقلاب نیست برای شهادت ایشان پیام تسلیت صادر کردند، نشان از آن است که دشمن هر دو بال عزت ایران را هدف قرار گرفته بود که به لطف خداوند و با حضور حماسی مردم در طول این چهل و چند شب، آنها به اهداف خود نرسیدند و در نهایت پیروزی از آن ملت عزیز ما شد.

وی با بیان آنکه این پیروزی از آن ملتی است که در سخت‌ترین شرایط ایستادگی کرده و با منطق و عزت، حقوق حقه خود را پیگیری کرد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نه از حقوق خود عقب‌نشینی می‌کند و نه کوتاه خواهد آمد. اعزام تیم دیپلماسی ایران به ریاست آقای دکتر قالیباف نشان از عزم ایران برای گفتگو دارد، ولی همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم نیز اشاره کردند، به صورت دست به ماشه مذاکره خواهیم کرد.

مهاجرانی متذکر شد: در عین حال که اهل گفتگو هستیم، ولی می‌دانیم که اعتماد نداریم و لذا با نهایت دقت تیم دیپلماسی ایران وارد شده که امیدوار هستیم در سایه راهنمایی‌های مقام معظم رهبری، موفقیت از آن این تیم باشد. تیم مذاکره‌کننده ما به همراه کوله‌پشتی‌ها و عکس‌های کودکان میناب، عازم پاکستان شد، در حالی که این حرکت نشان از این دارد که ما با این کوله بار داریم عازم گفتگو می‌شویم و می‌دانیم که چه زخمی بر دل ملت نشسته، اما در هر صورت از آنجایی که ملت عقلانی هستیم، در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری مسیر دیپلماسی دنبال می‌شود.

سخنگوی دولت در رابطه با اقدامات دولت در طول مدت جنگ تحمیلی ، گفت: دولت در طول این مدت اقداماتی داشت و هیئت دولت در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط اضطراری، مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داد که از جمله تسهیلات بانکی، مشوق‌های مالیاتی و اختیارات ویژه ارزی مورد نیاز بوده است .

وی افزود: به همین جهت سود تسهیلات ۲۳ درصدی که تعیین شده، در صورت حفظ و یا افزایش سطح اشتغال بنگاه‌ها، مشمول ۵ درصد یارانه سود و کاهش نرخ خواهد شد و در مقابل، واحدهایی که این سطح اشتغال را حفظ نکنند، ملزم به بازپرداخت ۳۵ درصدی خواهند بود.

وی بیان کرد: همچنین دربسته ویژه حمایتی از سوی دولت، اختیارات ویژه ای هم به بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا، اسکناس و نظام‌های پرداخت و به صورت ترک تشریفات، داده شد. در عین حال تسهیل رفع مسدودی حساب چک‌های برگشتی برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور ۱۴۰۵ و معافیت‌های مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی هم از دیگر بندهای این بسته حمایتی بود.

سخنگوی دولت اظهار کرد: همچنین دولت با هدف رفاه حال مسافران در مناطق آزاد جنوبی، ترخیص کالاهای خوراکی و بهداشتی را در این مناطق بدون محدودیت منشأ ارز مجاز اعلام کرد تا ان شاالله روند تأمین کالاهای اساسی بدون مشکل انجام شود و در شرایطی که در آن هستیم، شتاب پیدا بکند.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی موضوع مالیات‌های مستقیم با موافقت وزیر اقتصاد را تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه تمدید کردند. در عین حال وزارت راه و شهرسازی هم جلسات پایش فرآیند اسکان و بازسازی مسکن را دنبال کردند که در مورد تأمین تسهیلات ودیعه مسکن موقت و بازسازی و تعمیر ساختمان‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین مدت و اسکان موقت، کارهایی را انجام دادند.

مهاجرانی در ادامه با اشاره به سرعت بالای بازسازی پل‌های تخریب شده، توسط نیروهای وزارت راه و شهرسازی، گفت: بیان کرد: جا دارد که از همکاران خوبمان در این وزارتخانه به خاطر سرعتشان در بازسازی پل‌هایی که مورد حمله قرار گرفته بود و بازگرداندن خدمات ریلی به مردم عزیزمان تشکر بکنیم.

به هر حال آسیب‌هایی که وارد شده بود باعث شده بود که برخی از حرکت برخی از قطارها مختل بشود که با زحماتی که این عزیزان کشیدند، شاهد برگرداندن این حرکت به صورت عادی هستیم.

