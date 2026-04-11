هشدار دریایی سطح زرد در مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، از مواج شدن دریا و افزایش سرعت باد در سواحل و مناطق دور از ساحل استان طی روزهای آینده خبر داد.
بر اساس این هشدار، از اوایل وقت یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ تا صبح چهارشنبه ۲۶ فروردین، با نفوذ جریانات شمالی و عبور امواج در سطوح میانی جو، شرایط جوی و دریایی در سواحل مازندران ناپایدار خواهد بود.
در این مدت سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا حدود ۱۲ متر بر ثانیه و در فراساحل تا ۱۵ متر بر ثانیه پیشبینی میشود. همچنین ارتفاع موج در نزدیکی سواحل به حدود ۱.۲ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۵ متر خواهد رسید و در برخی نقاط احتمال افزایش لحظهای امواج تا ۲ متر نیز وجود دارد.
هواشناسی مازندران در این شرایط نسبت به خطر غرق شدن قایقها و شناورهای گردشگری و صیادی هشدار داده و تأکید کرده است که فعالیتهای دریایی، صیادی و گردشگری باید متوقف شود.
همچنین در این مدت احتمال اختلال در تردد شناورها، ورود و خروج به بنادر و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی وجود دارد و حتی شناورهای بزرگ نیز باید با احتیاط کامل تردد کنند.
در پایان این هشدار، از صیادان و فعالان دریایی خواسته شده است تا از هرگونه تردد غیرضروری در دریا خودداری کرده و نکات ایمنی را بهطور کامل رعایت کنند.
