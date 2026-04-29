۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

هشدار افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا در جنوب کشور

سازمان هواشناسی نسبت به افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا برای امروز تا یکشنبه هفته آینده هشدار صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای از افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا برای امروز چهارشنبه ۹ تا یکشنبه ۱۳ اردیبهشت خبر داد.

این شرایط سبب افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۴-۲۸ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا محدوده ۱/۷متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل می شود. برای امروز تا جمعه ۱۱ اردیبهشت این شرایط شامل مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، برای شنبه و یکشنبه ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت شامل مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس های پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایق های صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین. اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت های فراساحلی و سکوهای نفتی از اثرات این مخاطره است.

سازمان هواشناسی توصیه هایی صادر کرد که شامل منع فعالیت های تفریحی و شیلاتی، اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین. اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت های ساحلی و فراساحلی و فعالیت های سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی است.

علی فروزانفر

