۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

مدیرکل صمت بوشهر: واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ حمایت می شوند

مدیرکل صمت بوشهر: واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ حمایت می شوند

بوشهر- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: خسارت های وارد شده به واحدهای صنعتی در ایام جنگ به صورت کامل بررسی و احصا شود تا نسبت به حمایت لازم اقدام صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از خطوط تولید چند واحد صنعتی که دچار آسیب در ایام جنگ رمضان شده اند گفت: ضمن بازدید از این واحدها تصمیمات لازم در جهت حمایت های ویژه در دستور کار قرار گرفت.

مدیر کل صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به اولویت بررسی میدانی از واحدهای صنعتی آسیب دیده جنگ در استان عنوان کرد: به منظور انجام اقدامات قانونی لازم در حمایت از واحد های تولیدی ، ابتدا باید خسارت های وارد شده با همکاری کارشناس رسمی دادگستری بصورت کامل بررسی و احصاء شود تا نسبت به حمایت لازم اقدام صورت گیرد.

مدیر کل صمت استان تصریح کرد: در پی تجاوز دشمن صهیونیستی – آمریکایی ، بخشی از صنعت در حوزه صنایع دریایی موجب خسارت شده اند که در حال بررسی و پیگیری اقدامات قانونی ، در راستای حفظ ظرفیت های تولید و اشتغال و احیای مجدد آنان هستیم.

وی گفت: همچنین تشکیل جلسات مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور رسیدگی ویژه به مشکلات واحدهای صنعتی می تواند ظرفیت بسیار خوبی برای تسریع در رفع مشکلات واحدهای آسیب دیده جنگ باشد.

کد مطلب 6806876

